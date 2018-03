Der THW Kiel - Abgesang oder Leistungsdelle?

Von 1994 bis 2015 wurden die Kieler nur in fünf Spielzeiten nicht deutscher Meister, dazu holten sie in dieser Zeit neun Pokalsiege und triumphierten dreimal in der Champions League (bei sieben Finalteilnahmen). Seit der Saison 2015/16 kam nur noch ein einziger DHB -Pokal in den reich gefüllten Trophäenschrank des Rekordmeisters.

Ein Finale sahen sie seither nicht mehr, und als momentan Tabellensechster in der Liga deutet auch fast alles darauf hin, dass auch die Champions League im nächsten Jahr ohne die Kieler auskommen muss. Bis vor kurzem war dieses Szenario noch undenkbar.

Ursachenforschung: THW-Gen und Duvnjak-Abhängigkeit

Über die Ursachen ist reichlich spekuliert, gesprochen und geschrieben worden: Mit den Abgängen von Spielern wie Aron Palmarsson, Filip Jicha, Dominik Klein oder noch weiter zurückliegend Thierry Omeyer, Momir Ilic, Marcus Ahlm und Daniel Narcisse habe man in den letzten Jahren die Säulen abgegeben, die das " THW -Gen" in sich trugen und somit stets in der Lage waren, jede Partie für sich zu entscheiden.

Kiels Domagoj Duvnjak (l-r), Kiels Marko Vujin und Kiels Steffen Weinhold feiern mit dem Pokal.

Dazu sei man zu abhängig von Spielmacher Domagoj Duvnjak, der es nach der x-ten Verletzungspause bisher nur auf acht Saisoneinsätze bringt und gerade erst wieder ein Kurzcomeback feierte. Desweiteren sei der gespielte Handball zu statisch und die individuelle Klasse der Spieler nicht mehr so hoch, um auf diese "unzeitgemäße" Art Handball zu spielen. Alles Kritikpunkte, die zumindest in Teilen ein Körnchen Wahrheit beinhalten.

Üble Phase und Personalsorgen nach der EM

Im Handballjahr 2018 haben die Kieler in der Liga von ihren sechs Partien gleich drei verloren - die sechs Minuspunkte bedeuteten das endgültige Aus im Titelrennen, in dem nur noch die Löwen, Flensburg und Berlin übrig sind. In der Champions League sind die Chancen für den Viertelfinaleinzug nach dem 29:22 gegen Pick Szeged am Mittwoch (21.03.2018) ganz ordentlich, doch angesichts der Form und der starken Konkurrenz ist es mehr als unwahrscheinlich, dass die Zebras ausgerechnet in diesem Wettbewerb bis ganz nach vorn vorstoßen können.

In dieser schwierigen Phase, das muss man dem THW und dem schon seit einem Jahr stark in der Kritik stehenden Trainer Alfred Gislason allerdings zugutehalten, hatten die Kieler zuletzt aber auch echte Personalsorgen. Christian Zeitz ist nach Unstimmigkeiten suspendiert, Duvnjak war erneut mehr verletzt als gesund, Steffen Weinhold und Rune Dahmke fielen zwischenzeitlich aus und Kreisläufer und Abwehr-Ass René Toft Hansen fehlt aus Verletzungsgründen ebenfalls schon lang. Die Niederlagen gegen Magdeburg, Hannover und Wetzlar waren die Folge. Immerhin: Gegen die Löwen werden wohl nur noch Toft Hansen und Dahmke fehlen und auf dessen Linksaußenposition findet Raul Santos langsam wieder zur alter Form zurück.

Jicha, Szilagyi und Storm - "Stallgeruch"

Ist es langsam Zeit für den Abgesang der Kieler? Schaut man auf die Tabelle und die letzten zweieinhalb Jahre könnte man fast davon ausgehen. Doch die Auftritte in der Königsklasse oder der klare 35:27-Sieg in der Liga gegen Flensburg zeigen, dass die Kieler sportlich durchaus absolut konkurrenzfähig sind. Nur die Konstanz und die ganz große individuelle Klasse und Erfahrung sind eben nicht mehr da. Auch wenn man den Umbruch eigentlich schon 2015 begonnen hatte und ihn augenscheinlich nicht so schnell und reibungslos über die Bühne bekommt wie erwünscht, ist er weiterhin in vollem Gange. Die Weichen für die Zukunft wurden in den letzten Wochen noch einmal deutlicher gestellt.

Zebra-Ikone: Filip Jicha (r.)

Zebra-Ikone Filip Jicha wird aber der kommenden Saison Assistent von Trainer Gislason werden und gab direkt selbst eine deutlich formulierte Zukunftsprognose ab: "Ich glaube, es wird so kommen: Ich werde 2019 Alfreds Nachfolger." Das ist eine überraschend forsche Aussage - zwar hat Jicha als Trainer noch keine Erfahrung, sein Standing und seine Klasse als Spieler sind aber über jeden Zweifel erhaben. "Stallgeruch" wäre ebenfalls vorhanden, warum also nicht? Dieser "Duft" haftet übrigens auch dem neuen Sportlichen Leiter Viktor Szilagyi an, der seit Jahresbeginn diese Position bekleidet. Von 2005 bis 2008 spielte er für den THW. Auch Geschäftsführer Thorsten Storm, der ebenfalls in der Kritik steht und stand, hat übrigens eine Kieler Vergangenheit.

Verstärkungen sind auf die Zukunft ausgerichtet

Noch etwas unkonstant, aber durchsetzungsstark: Kiels Lukas Nilsson (r.)

Lukas Nilsson, der mit seinen 21 Jahren zu den Lichtblicken im Kieler Rückraum gehört, allerdings noch mehr Konstanz in seine Leistung bringen muss, verlängerte jüngst seinen Vertrag bis 2021, auch der genauso junge Nikola Bilyk bleibt noch bis 2022. Zur neuen Saison kommt dann in Hendrik Pekeler ein Weltklasse-Kreisläufer und Abwehrspieler. Die anderen beiden feststehenden Neuen, Magnus Landin Jacobsen (22, Linksaußen) und Islands Rückraum-Shootingstar Gisli Thorgeir Kristjansson (18), gehören zu den größten Talenten auf ihren Positionen. Pekeler kompensiert den Abgang von Toft Hansen nach Veszprem. Duvnjak, Weinhold, Dahmke, Niklas Ekberg, Niklas Landin oder Patrick Wiencek haben außerdem alle noch Vertrag bis mindestens 2020.

Das klingt alles so als hätte man einen zukunftsorientierten Plan. Dass in der nächsten Saison die ganz große Belastung durch die Königsklasse wohl wegfallen wird, könnte im Titelrennen 2019 außerdem durchaus noch relevant werden - auch wenn dieses Szenario das "Zebra-Herz" erst einmal schmerzt.

Löwen-Spiel trotzdem wichtig

Den Abgesang auf den THW Kiel anzustimmen, wäre angesichts der doch ziemlich beeindruckenden Ruhe, mit der die kommenden Jahre geplant werden und der vielen interessanten und jungen Personalien also mehr als verfrüht. Es dürfte dem Rekordmeister jedoch daran gelegen sein, gegen die Löwen zu zeigen, wie viel Potenzial bereits im Kader schlummert und gleichzeitig dem Süd-Rivalen und zuletzt zweifachen Meister, der auch einen großen Anteil an den verhältnismäßig erfolglosen Kieler Saisons hat, im Titelrennen in die Suppe zu spucken.

