Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen hat sich in der Handball-Bundesliga fünf Tage nach der bitteren 22:27-Pleite in Kiel den Frust von der Seele geworfen. Beim Tabellenvorletzten TV Hüttenberg baute der Spitzenreiter am 27. Spieltag mit einem 36:23 (20:9)-Kantersieg und 44:8 Punkten seine Führung vor den Füchsen Berlin aus. Denn der erste Verfolger Füchse Berlin (41:11) ließ mit einem 24:24 (12:17) beim TVB Stuttgart überraschend Punkte liegen.

Bitter und Stochl herausragend

Drei Sekunden vor dem Ende traf Stuttgarts Stefan Salger in einer packenden Schlussphase zum Ausgleich, zudem glänzte TVB-Torhüter Johannes Bitter mit 20 Paraden. Aber auch sein Gegenüber glänzte: Der 41-jährige Petr Stochl kam in der zweiten Hälfte für den völlig entnervten Silvio Heinevetter - und parierte sensationell rund 80 Prozent der Würfe auf sein Tor.

"Ich kann mich trotzdem darüber nicht so freuen, wenn wir als Mannschaft nicht gewonnen haben" , sagte der Torwart-Oldie, der aber seinen Abschied zum Saisonende bekräftigte. Sein Kollege Bitter analysierte: "Wie wir heute in der ersten Halbzeit aufgetreten sind war überragend, aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns das Leben selber schwer gemacht."

Magdeburg und Kiel siegreich

Die Verfolger SC Magdeburg und THW Kiel verbuchten indes Siege. Magdeburg gewann bei der HSG Wetzlar 29:27 (14:13), hätte dabei aber beinahe noch kurz vor Schluss einen Fünf-Tore-Vorsprung eingebüßt. Rekordmeister Kiel setzte sich zu Hause gegen den VfL Gummersbach 29:23 (14:12) durch. Der SCM (40:14) ist vorerst Vierter, Kiel (37:17) belegt weiterhin Platz sechs.

Nichts zu holen gab es im Abstiegskampf indes für das Schlusslicht Eulen Ludwigshafen, das bei Frisch Auf Göppingen 28:32 (12:16) unterlag.