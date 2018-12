Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason besiegte am Donnerstag (27.12.18) im Verfolgerduell den Vizemeister mit 31:28 (16:15) und verabschiedete sich mit dem 15. Ligasieg in Folge als Tabellenzweiter in die sechswöchige WM-Pause.

Bester Kieler Torschütze war Harald Reinkind mit sieben Treffern. Aufseiten der Löwen traf Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson (9/2) am häufigsten.

Kiel ist mit 34:4-Punkten ärgster Verfolger des verlustpunktfreien Spitzenreiters SG Flensburg-Handewitt. Der Abstand der drittplatzierten Löwen (31:7) auf die Spitze beträgt nach 19 Spieltagen sieben Punkte.

Hitzig-hochklassiges Duell

Zwei Wochen vor dem WM-Start schenkten sich beide Mannschaften vor 10.285 Zuschauern in der ausverkauften Arena nichts und lieferten sich lange Zeit ein hitzig-hochklassiges Duell auf Augenhöhe. Während mit den Kielern Wolff und Steffen Weinhold sowie Steffen Fäth bei den Löwen drei Schlüsselspieler von Bundestrainer Christian Prokop weitgehend draußen saßen, lief THW-Kreisläufer Patrick Wiencek in der entscheidenden Phase heiß.

Auch dank der Treffer des Nationalspielers setzten sich die Hausherren angetrieben von ihren heißblütigen Fans von 21:21 (41.) auf 27:23 (52.) ab. Als Wolff dann einen Siebenmeter von Sigurdsson entschärfte und Wiencek vorn erneut traf, war die Partie praktisch entschieden.

Magdeburg mit Sieg im Ost-Duell

Der SC Magdeburg stoppte unterdessen seine Negativserie in der Liga. Im Ost-Duell bei DHfK Leipzig gewann das Team von Trainer Bennet Wiegert 25:24 (11:13) und blieb nach drei Niederlagen in der Bundesliga erstmals wieder siegreich. Mit 28:10 Punkten ist Magdeburg Vierter.