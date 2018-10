Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic besiegte zu Hause den TBV Lemgo Lippe mit 29:23 (15:10) und hielt Anschluss an die Spitzengruppe. Jetzt geht es für den EHF-Cup-Sieger nach Katar. Vor 7.360 Zuschauern lagen die Gastgeber in der Max-Schmeling-Halle über die gesamte Spielzeit in Führung. Dreh- und Angelpunkt war Berlins Nationalspieler Fabian Wiede, den Lemgo in der zweiten Halbzeit in Manndeckung nahm, auch Heinevetter glänzte vor allem gegen Ende der Partie mit einigen überragenden Paraden.

Kehrmann hadert mit der ersten Halbzeit

Der Nationalkeeper zeigte sich anschließend erfreut: "Das war der perfekte Auftakt für die schweren Spiele, die wir jetzt vor uns haben. Wir wussten, dass es gegen Lemgo schwer würde, aber wir haben das sehr gut gemacht. Und am Ende der Partie habe ich auch paar recht wichtige Bälle gehalten."

Tim Suton vom TBV gab zu: "Wir haben nicht das gespielt, was wir eigentlich wollten. Dazu hat Berlin mit Heinevetter natürlich auch einen super Keeper." Lemgo-Coach Florian Kehrmann analysierte: "Die Hypothek aus der ersten Halbzeit war zu hoch, da haben wir viel zu einfach Tore bekommen und nach vorn keine Lösungen gefunden. Danach haben wir einiges richtig gemacht, aber es hat nicht mehr gereicht."

In der Liga warten die Löwen

Bei den Füchsen gehörten Hans Lindberg (7) und Wiede (5) zu den besten Schützen, bei den Gästen erzielten Tim Hornke (6) und Donat Bartok (5) die meisten Treffer. Die Füchse nehmen von Dienstag bis Freitag zum vierten Mal in Folge an der Klub-WM in Doha teil und spielen zum Auftakt gegen Taubate aus Brasilien. 2015 und 2016 konnten die Hauptstädter den Wettbewerb gewinnen. Am nächsten Sonntag geht es in der Bundesliga zum Spitzenspiel zu Vizemeister und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen.