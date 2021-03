Handball-Bundesliga

THW Kiel macht nach Sieg in Coburg Druck auf Flensburg

Rekordmeister THW Kiel hat am Mittwochabend (17.03.2021) zum Auftakt des 21. Spieltags mit einem 37:32-Sieg beim HSC 2000 Coburg den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga erobert. Der Titelverteidiger zog am SC Magdeburg (28:10) und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt.