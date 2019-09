Vor 6.600 Zuschauern in der Bördeland-Halle setzten sich die Löwen mit 32:28 (14:13) durch. Für die so glänzend in die Saison gestarteten Magdeburger war es nach der Niederlage in Melsungen in der Vorwoche die zweite Schlappe in Folge. Magdeburg rutschte auf den fünften Tabellenrang ab.

Spannung bis zum Schluss

Bis fünf Minuten vor dem Ende war die Partie völlig ausgeglichen (27:27), ehe Weltmeister Mads Mensah Larsen, Ex-Europameister Jannik Kohlbacher, Spielmacher Andy Schmid und Rechtsaußen Patrick Groetzki mit vier schnellen Treffern für die Entscheidung sorgten.