Wiegert - ein großer Name beim SCM

Einen großen Anteil an der aktuellen Erfolgsserie hat auch der Trainer. Bennet Wiegert ist mit seinen 36 Jahren zwar noch eher ein Jungspund auf der Bank, hat sich aber bereits jetzt einen Namen gemacht. Im Dezember 2015 übernahm der ehemalige Linksaußen beim SCM und führte das Team 2016 zum Pokalsieg und in der vergangenen Saison dann auf Rang fünf.

Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert jubelt

Der Name Wiegert zieht in Magdeburg ohnehin. Vater Ingolf war ein Weltklasse-Kreisläufer und ist längst Mitglied in der "Hall of Fame" des Vereins, genau wie sein Sohn, der insgesamt zwölf Jahre seiner Profikarriere dort verbrachte, Meisterschaft und Champions League holte.

Diesmal soll es klappen

Bis zum Meistertitel fehlt noch die Konstanz und vor allem eine etwas verlässlichere Defensive - die Magdeburger "klauen" zwar so viele Bälle wie kein anderes Bundesligateam, kassieren aber gerade von gegnerischen Kreisläufern noch zu viele Tore. Dem zweitbesten Angriff der Liga steht trotz des guten Torhütergespanns somit nur die zehntbeste Defensive gegenüber.

Für die Teilnahme an der Königsklasse könnte es, wenn die Serie noch weiter anhält, aber tatsächlich reichen. Dort spielte man zuletzt 2005/06, die neuerliche Qualifikation wäre ein Riesenerfolg. Schon im vergangenen Jahr scheiterte man nach einem ähnlichen Lauf zu einer ähnlichen Zeit am Ende knapp - zwei Zähler fehlten. Diesmal soll das anders werden. "Champions League" ist in Magdeburg also auf jeden Fall ein großes Wort. Oder auch zwei.

Stand: 26.03.2018, 15:21