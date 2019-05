EHF-Pokal: Vier Teams mischen noch mit

Die Flensburger haben das Problem, dass Berlin und auch der Bergische HC noch um den Einzug in den EHF-Pokal spielen und jeden Punkt brauchen. Die Berliner haben erst zuletzt das Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen. "Wir haben jetzt noch einmal Selbstvertrauen getankt" , sagte Nationalspieler Paul Drux. Und Manager Bob Hanning erklärte mit Blick auf das Gastspiel in Flensburg: "Aber auch dort sind wir nicht chancenlos" . Am letzten Spieltag geht es dann noch daheim gegen Wetzlar. "Ich hoffe wir haben dann ein Endspiel um Europa" , so Hanning weiter.

Hinter dem Tabellenfünften aus Berlin lauern die punktgleichen Melsunger und nur zwei Punkte dahinter der Bergische HC. Melsungen muss noch nach Erlangen und spielt dann gegen Lemgo und hat damit das vermeintlich leichteste Restprogramm. Der Bergische HC reist vor dem Heimspiel gegen Flensburg nach Minden. Göppingen hat als Achter bei vier Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen. Die Plätze zwei bis sechs berechtigen zum Start im EHF-Pokal. Fix dabei sind bisher nur Flensburg oder Kiel sowie Magdeburg und die Rhein-Neckar-Löwen.