Nach starker Vorstellung der Gummersbacher unterlag der VfL am Donnerstag (04.10.2018) letztlich aber doch klar dem Favoriten mit 24:30 (14:10).

Die Gäste hatten nach zwölf Minuten mit 8:2 geführt. Herausragend war bis dahin Gummersbachs Torhüter Carsten Lichtlein. Eine Umstellung der Löwen-Abwehr und mehr Zug im Offensivspiel brachten aber die Wende.

Magdeburg überrennt Hannover-Burgdorf

Der SC Magdeburg ist indes an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann am Donnerstagabend im Spitzenspiel des achten Spieltages gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 34:23 (16:12) und verdrängte Meister SG Flensburg-Handewitt auf Platz zwei. Die Flensburger spielen erst am Sonntag (07.10.2018) beim HC Erlangen.

Der SCM schien im Duell der EHF-Cup-Teilnehmer die Hannoveraner überrennen zu wollen. Doch die 14:7-Führung schmolz binnen acht Minuten auf 14:12. Nach einer Auszeit fanden die Gastgeber aber wieder in die Spur. Für die Hannoveraner blieb am Ende nur die Erinnerung an den 37:22-Auswärtssieg vor zwei Jahren.

BHC weiter stark - auch Füchse siegen

Ohne Probleme kamen die Füchse Berlin bei der SG BBM Bietigheim zum Erfolg. Die Hauptstädter fertigten den Aufsteiger mit 36:28 (16:13) ab. Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic bleibt dennoch auf dem sechsten Tabellenplatz.