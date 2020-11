Trainerposse, Pleitegeier und Corona: Viele Probleme im bosnischen Handball

Seit Dienstagabend ist es offiziell: Das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Handballer am Donnerstag (05.11.2020) in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina findet statt. Die Bosnier hatten mit aller Macht beim europäischen Verband EHF versucht, die beiden Spiele in Deutschland und gegen Österreich am Wochenende abzusagen - wegen zahlreicher Corona-Fälle in der Mannschaft. " Vielleicht fliegen wir mit nur elf Spielern nach Deutschland ", sagte Nationaltrainer Bilal Suman.

Spieler-Flucht in andere Verbände

Der bosnische Handball und Suman sind Kummer gewohnt, nicht erst seit Corona. Seit der Staats- und Verbandsgründung kehrten viele in Bosnien und Herzegowina geborene Handballer dem Land den Rücken. Sie spielen für die viel erfolgreicheren Nationalmannschaften von Serbien oder Kroatien - oder sogar Deutschland, wie der in Mostar geborene DHB -Nationalspieler Tim Suton, der auch einen kroatischen Pass hat.

WM in Katar führte in den Ruin

2015 war Bosnien-Herzegowina erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei - in Katar. Weil zusätzlich auch einige gebürtige Bosnier für das Emirat aufliefen, wurde das Balkan-Team drei Wochen vor allen anderen Teilnehmern eingeladen, genoss den Luxus, verpasste aber den Einzug ins Achtelfinale.