GWD Minden - Letzter Auftritt in der Kampa-Halle

GWD Minden läuft am Sonntag (29.12.2019) in der Handball-Bundesliga zum letzten Mal in der fast 50 Jahre alten Kampa-Halle auf. Die Halle wird zum Jahresende wegen bau- sowie brandschutzrechtlicher Mängel geschlossen und anschließend abgerissen. Dies hat der Kreistag Minden-Lübbecke Mitte des Monats entschieden. Eine große Sport- und Veranstaltungshalle gibt es in Minden dann vorerst nicht mehr.

Mindener Handballer spielen in Lübbecke