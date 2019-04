Kiel gewann das Endspiel des Final Four in Hamburg gegen Magdeburg mit 28:24 (14:13). Der SC hielt am Sonntag (07.04.19) zunächst gut mit, nach 35 Minuten stand es noch 15:15. Doch dann drehte Kiel auf, führte neun Minuten später mit 24:16. Auch wenn Magdeburg zwischenzeitlich noch etwas verkürzte, war dieser 9:1-Lauf die Vorentscheidung.

"Das war ein wunderschönes Spiel von unserer Seite Wir haben von der ersten Minute an Kampf gezeigt", sagte Niklas Landin im Ersten. Der THW-Torwart war mit etlichen Paraden und vier gehaltenen Siebenmetern einer der Matchwinner.

Zwei-Minuten-Strafe für Wiegert

Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert ärgerte sich über die Anfangsphase der zweiten Hälfte. "Wir sind auch durch eine Verletzung aus dem Rhythmus gekommen. Das darf uns bei unserer Leistungsdichte nicht passieren. So verliert man Titel."

Wiegert hatte intensiv gecoacht und reklamiert und eine Zwei-Minuten-Strafe kassiert. "Ich war überrascht. Ich habe nichts zu den Schiedsrichtern gesagt. Beide Trainer waren sehr emotional und wir kriegen die Bestrafung - aber damit muss man leben."

THW-Trainer Gislason nutzt die Tiefe des Kaders

"Es ist auch ein Sieg der Taktik von THW-Trainer Gislason", sagte ARD-Kommentator Florian Naß Mitte der zweiten Hälfte. Denn Gislason hatte überraschend mehreren Spielern aus der zweiten Reihe viel Spielzeit gegeben, die nicht die Belastung vom Vortag in den Knochen hatten. Kiel hatte sich am Samstag im späten Halbfinale mit 24:22 gegen die Füchse Berlin durchgesetzt.

Magdeburg wirkte nach seinem 30:29-Halbfialsieg gegen Hannover-Burgdorf in der zweiten Hälfte des Finales müde. Kiels auch in der Tiefe ausgezeichnet besetzter Kader mit den deutschen WM-Fahrern Andreas Wolff, Steffen Weinhold, Patrick Wiencek und Hendrik Peker gab letztlich den Ausschlag.

Titel zum Abschied

Gislason wird den THW am Ende der Saison nach elf Jahren verlassen und versüßte seien Abschied nun mit einem Titel, dem sechsten Pokalsieg mit Kiel. Weitere Titelchancen hat der THW noch in der Meisterschaft (aktuell Tabellenzweiter) und im EHF-Pokal.

Beste Werfer des Finales waren Kiels Rückraumspieler Harald Reinkind und Magdeburgs Michael Damgaard mit jeweils sechs Treffern.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Sonntag, 07.04.2019, 15 Uhr

red;sid;dpa | Stand: 07.04.2019, 16:53