Das ergab die Auslosung am Dienstag (03.04.2018) bei der Europäischen Handball-Föderation in Wien. Die Füchse Berlin bekommen es mit RK Nexe aus Kroatien zu tun. Der sportlich qualifizierte SC Magdeburg hat als Ausrichter des Finalturniers am 19. und 20. Mai ein Freilos.

Beide im Rückspiel Heimrecht

Göppingen und Berlin haben im Rückspiel, das am Wochenende 28./29. April ausgetragen wird, Heimrecht. Zu den Partien in Frankreich und Kroatien müssen die beiden Bundesligisten am Wochenende zuvor reisen. Das dritte Viertelfinale bestreiten BM Granollers aus Spanien und St. Raphael aus Frankreich.

"Chambéry ist ein sehr attraktives Los für uns. Sie sind in den letzten Jahren im EHF-Cup immer weit gekommen und stellen eine erfahrene und spielstarke Mannschaft" , sagte Göppingens Trainer Rolf Brack. Berlins Sportkoordinator Volker Zerbe erklärte: "Wir werden auf eine interessante Mannschaft treffen, die technisch sehr gut ausgebildet ist und routinierte Spieler in ihren Reihen hat."

sid/dpa | Stand: 03.04.2018, 12:22