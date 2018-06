Das ergab die Auslosung am Dienstag (19.06.218) in Düsseldorf. Meister SG Flensburg-Handewitt muss sich zunächst mit dem Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen auseinandersetzen.

Die erste Runde wird am 18. und 19. August in insgesamt 16 Vierer-Turnieren ausgetragen, wobei der klassentiefste Verein das erste Zugriffsrecht auf die Ausrichtung hat. Der Sieger qualifiziert sich für die nächste Runde.

Finalturnier am 6./7. April 2019 in Hamburg

Die Löwen würden nach der ersten Partie auf den Sieger des Zweitliga-Duells TV Hüttenberg gegen HC Elbflorenz Dresden treffen. Für die Flensburger ginge es gegen den Zweitliga-Aufsteiger TuS Ferndorf oder den West-Drittligisten SG Schalksmühle-Halver weiter.

Das Finalturnier in Hamburg findet am 6. und 7. April 2019 statt. Zuvor stehen am 16. und 17. Oktober das Achtelfinale sowie am 18. und 19. Dezember das Viertelfinale auf dem Programm. In Düsseldorf wird am 22. August zwischen den Flensburgern und den Löwen im Supercup der erste Titel der Saison ausgespielt.

Gruppe Nord

Turnier 1

HF 1: THW Kiel - TuSEM Essen

HF 2: TSV Bayer Dormagen - Northeimer HC



Turnier 2

HF 1: Leichlinger TV - SC DHfK Leipzig

HF 2: Dessau-Roßlauer HV 06 - TuS Spenge



Turnier 3

HF 1: 1. VfL Potsdam - Wilhelmshavener HV

HF 2: HSV Hamburg - TSV GWD Minden



Turnier 4

HF 1: Mecklenburger Stiere Schwerin - TSV Altenholz

HF 2: TSV Hannover-Burgdorf - VfL Eintracht Hagen



Turnier 5

HF 1: HSG Nordhorn-Lingen - SG Flensburg-Handewitt

HF 2: TuS Ferndorf - SG Schalksmühle-Halver



Turnier 6

HF 1:TV Emsdetten - TuS-N Lübbecke

HF 2: Oranienburger HC - Füchse Berlin



Turnier 7

HF 1: HSG Krefeld - ASV Hamm-Westfalen

HF 2: HSG Ostsee N/G - TBV Lemgo



Turnier 8

HF 1: SC Magdeburg - VfL Lübeck-Schwartau

HF 2: Handball Hannover-Burgwedel - Eintracht Hildesheim

Gruppe Süd

Turnier 1

HF 1: TV 05/07 Hüttenberg - HC Elbflorenz 2006

HF 2: Rhein-Neckar Löwen - TuS Fürstenfeldbruck



Turnier 2

HF 1: VfL Gummersbach - SG Leutershausen

HF 2: SV Salamander Kornwestheim - HSC 2000 Coburg



Turnier 3

HF 1: FRISCH AUF! Göppingen - HSG Konstanz

HF 2: TSG Haßloch - HBW Balingen-Weilstetten



Turnier 4

HF 1: HC Rhein Vikings - MT Melsungen

HF 2: Longericher SC - ThSV Eisenach



Turnier 5

HF 1: SG BBM Bietigheim - HSG Hanau

HF 2: HC Erlangen - MSG Groß-Bieberau/Modau



Turnier 6

HF 1: EHV Aue - HSG Rodgau Nieder-Roden

HF 2: TV Großwallstadt - HSG Wetzlar



Turnier 7

HF 1: TSB Heilbronn-Horkheim - HG Oftersheim/Schwetzingen

HF 2: TVB 1898 Stuttgart - DjK Rimpar Wölfe



Turnier 8

HF 1: Die Eulen Ludwigshafen - VfL Pfullingen

HF 2: HG Saarlouis - Bergischer HC

sid/dpa | Stand: 19.06.2018, 12:56