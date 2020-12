Handball - Kuriose Szenarien beim Finalturnier der Champions League

Vieles ist anders in diesem Jahr: Leere Arena, Hygienekonzept, Qualifikation, neuer Termin. Am Dienstag (29.12.2020) wird offiziell der letzte Titel der Saison 2019/20 ausgespielt. Coronabedingt wurde die Endrunde von Juni auf Dezember verlegt.

Trotz der besonderen Umstände: Die Vorfreude bei den Spielern und Verantwortlichen des THW Kiel ist offenkundig groß. "Jeder Handballer, der die Möglichkeit hat, so einen Titel zu gewinnen, würde nie nein sagen. Wir freuen uns auf das Event" , so Kreisläufer Patrick Wiencek. Der Champions-League-Titel gilt als der prestigeträchtigste im internationalen Klub-Handball. "Wir haben unglaublich hart gearbeitet, dass wir da mitspielen dürfen" , so THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Dank Vorrundenplatzierung qualifiziert

Mitspielen darf der THW Kiel wegen der Platzierung in der Gruppenphase. Nachdem die reguläre Spielzeit im Frühjahr wegen der Pandemie abgebrochen worden war, entschied der europäische Verband, dass sich die vier besten Teams der Vorrunden-Gruppen A und B für das Final Four qualifizieren.

Die Kieler als Gruppensieger kämpfen nun also in Köln um den Titel. Im Halbfinale treffen sie auf den ungarischen Topklub aus Veszprem. Das andere Halbfinale bestreiten Paris Saint-Germain und der FC Barcelona.

Kuriose Konstellation möglich

Diese Zusammensetzung könnte für ein kurioses Szenario sorgen. In der vergangenen Saison ging Topstar Sander Sagosen in der Champions League noch für Paris Saint-Germain auf Torejagd. Im Sommer wechselte er nach Kiel, für das er nun auch beim Final Four auflaufen wird.

Sollten sich beide Mannschaften im Finale treffen, hätte er - unabhängig vom Ausgang - den Champions-League-Titel 2019/20 quasi gleichzeitig gewonnen und verloren. Gleiches könnte auf seinen ehemaligen Teamkollegen Rodrigo Corrales gelten, der Paris im Sommer in Richtung Veszprem verlassen hatte.

Das Ungewöhnliche mittlerweile gewohnt

Diese und weitere ungewöhnliche Gegebenheiten sorgen bei den Handballern jedoch für wenig Aufregung. "Wir haben uns dieses Jahr schon auf viele verschiedene Gegebenheiten umstellen müssen" , erklärt Wiencek. Sein Teamkollege Steffen Weinhold stimmt zu: "Dass wir zwischen den Jahren spielen, ist nichts Neues für uns. Auch ohne Zuschauer spielen wir jetzt schon sehr lange, daher sind wir das gewohnt."

Die besondere Atmosphäre in der normalerweise prall gefüllten Kölnarena werden sie dennoch vermissen. "Das sind besondere Momente, die jetzt wegfallen werden" , so THW-Geschäftsführer Szilagyi. "Nichtdestotrotz geht es um den größten internationalen Titel im Handball. Und jetzt werden wir auch alles reinhauen in diesen zwei Tagen."

Einen Favoriten auszumachen ist in jedem Jahr schwer, das Final-Four-Turnier ist für überraschende Ausgänge bekannt. In diesem Jahr dürfte das nicht anders sein.

Hygienekonzept sorgt für gutes Gefühl

Sorge um die Bedingungen und Hygienemaßnahmen gibt es wenige. "Es wird engmaschig getestet im Vorfeld und auch vor Ort. Wir fühlen uns sicher, was das Hygienekonzept angeht" , sagt Szilagyi, "wobei uns auch klar ist, dass es keine Garantien gibt."

Und auch Steffen Weinhold sieht in dem Final-Four-Turnier nur eine Fortführung der bisherigen Maßnahmen: "Ich mache mir da nicht mehr Sorgen als vor jedem anderen Liga- oder Champions-League-Spiel."

Stand: 27.12.2020, 05:00