Rhein-Neckar Löwen gewinnen Thriller in Leipzig

Sportschau. . 01:40 Min. . Verfügbar bis 14.11.2020. Das Erste.

Mit einem Punkt unterliegen die Leipziger zuhause den Löwen. In einem knappen Spiel, in dem die Leipziger zur Pause selbst mit einem Punkt führten, setzten sich am Ende die Gäste mit 28:29 durch.