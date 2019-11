Video: Emre Can besucht seine alte Heimat

Er lebt heute in Turin und spielt zusammen mit Cristiano Ronaldo: Emre Can ist seinen Weg erfolgreich gegangen. Im Sommer war er zu Besuch in seiner alten Schule in Frankfurt. Dieser Beitrag wurde erstmals am 17. September 2019 in der Hessenschau ausgestrahlt. | video