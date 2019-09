Damgaard: "Brauchen jeden verdammten Sieg dieses Jahr"

Audio: US Open - Nadal und Medwedew im Finale der Freude

Sportschau. . 01:07 Min. . ARD. Von Tim Brockmeier.

Der 23-jährige Russe Daniil Medwedew bestreitet bei den US Open in New York sein erstes Grand-Slam-Finale. Kontrahent Rafael Nadal hat davon schon einige hinter sich - und zeigt sich dennoch hocherfreut über den Finaleinzug. | audio