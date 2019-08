Teamcheck: Der Bergische HC will an die Leistung der letzten Saison anknüpfen

Neuer Ersatz-Torwart ist der tschechische Nationaltorhüter Tomas Mrkva, der von Zweitligist HBW Balingen verpflichtet wurde und sich gleich in seinem ersten Pflichtspiel im Pokalspiel gegen Pforzheim an der Hand verletzte. Nummer Drei im Tor ist ab der neuen Saison der Finne Joonas Klama, der in der letzten Spielzeit für die U19 des VfL Gummersbach auf dem Feld stand.

Bereits Ende letzten Jahres wurde der Transfer vom rechten Rückraumspieler Ragnar Jóhannsson bekanntgegeben. Der 28-Jährige kommt vom TV 05/07 Hüttenberg und gab im Frühjahr 2018 sein Debut für die isländische Nationalmannschaft. Im linken Rückraum stößt Juniorennationalspieler Lukas Stuzke fest zum Team dazu. In der vergangenen Saison spielte der 21-Jährige noch mit einem Zweitspielrecht für den BHC und den TSV Bayer Dormagen.

Die Neuzugänge des Bergischen HC

Vom Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau verstärkt zudem der 24-jährige Sebastian Damm die linke Außenbahn der Löwen. "Insgesamt machen die Neuzugänge einen sehr guten Eindruck. Wir haben uns erhofft, dass sie perfekt in das System und in die Mannschaft passen. Das ist eingetroffen", erzählt Hinze.

Stand: 21.08.2019, 08:00