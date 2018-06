Die SG Flensburg-Handewitt ist deutscher Handball-Meister

Flensburg war mit einem Punkt Vorsprung auf die Rhein-Neckar Löwen in den letzten Spieltag der Saison gegangen. Doch das Mini-Polster gab den Norddeutschen keine Sicherheit, im Gegenteil. Göppingen hielt mit, Flensburg konnte sich bis in die Schlussphase nicht absetzen. Die Flensburger vergaben viele freie Würfe gegen Göppingens Torwart Primoz Prost und versäumten es ein ums andere Mal, in der Verteidigung kräftig zuzupacken.

Erst in der 43. Minute führte die SG erstmals mit mehr als einem Treffer (17:15). Dabei waren die Gäste lediglich mit sieben Feldspielern und zwei Torhütern angereist. Trainer Rolf Brack hatte seinem Team daher verständlicherweise eine eher behäbige Spielweise verordnet, die zunächst aber genügte, um den hohen Favoriten nicht wegziehen zu lassen. Erst ganz zum Schluss durften die zitternden Zuschauer in der ausverkauften Flensburger Arena aufatmen: Ihr Team hatte 22:21 gewonnen und sich die Meisterschaft gesichert.