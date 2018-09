Sechs Siege in Folge, einen solch guten Saisonstart haben die Handballer des SC Magdeburg schon lange nicht mehr hingelegt. In der Spielzeit 2003/04 gewannen sie mal die ersten sechs Partien, bevor es eine Niederlage in Eisenach setzte. Damals spielte noch Stefan Kretzschmar für den Klub aus Sachsen-Anhalt, und der Trainer hieß Alfred Gislasson.

Jetzt läuft es ähnlich rund beim SCM. Im Heimspiel gegen GWD Minden winkt am Donnerstag (20.09.2018) der siebte Sieg - es wäre ein Startrekord für den Traditionsklub.

Der große Traum vom Titel

Die Euphorie ist groß. So groß, dass Nationalspieler Matthias Musche schon vom Gewinn der deutschen Meisterschaft spricht - jedenfalls indirekt. "Sollten sich die anderen mehr Schwächephasen erlauben als gedacht, dann sind wir natürlich gerne da" , sagt Musche. Magdeburg könne den Sprung nach ganz oben schaffen: "Aber das können vier weitere Teams auch. Und die sind alle verdammt stark" , erklärt Musche. Für die Ostdeutschen wäre es der erste Titel seit 2001. Auch damals waren Kretzschmar und Gislasson mit dabei.

Erfolgsgeheimnis Kontinuität

Fakt ist, dass Magdeburg die Tabelle nach sechs Spieltagen mit 12:0 Punkten anführt. Mit den deutlichen Siegen bei der MT Melsungen (28:23) und gegen den THW Kiel (35:30) setzte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert zwei Ausrufezeichen. Neben dem SCM ist nur noch Meister Flensburg-Handewitt ohne Verlustpunkt.

Das Erfolgsgeheimnis des Klubs ist die Kontinuität. Seit drei Jahren leitet Trainer Wiegert, Sohn von Handball-Ikone Ingolf Wiegert, die Geschicke an der Linie. Die Fluktuation im Kader ist minimal, das Team gilt deshalb als enorm eingespielt und erfahren und wird nur punktuell verstärkt. Die Leistungsträger bleiben. So hat auch Musche seinen Vertrag erst zuletzt bis 2024 verlängert.

"Viele richtige Entscheidungen"

"Erfolg durch Kontinuität. Das zahlt sich aus" , erklärt SCM-Präsident Dirk Roswandowicz die Erfolgsformel. Das Team habe sich zuletzt enorm weiterentwickelt. "Die Jungs sind gereift, sie treffen viele richtige Entscheidungen" , so der Klubchef.

Das sagt auch Musche. "Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Gebilde, in das sich die beiden Neuzugänge Albin Lagergren und Ignacio Plaza Jiménez mit ihrer Qualität sofort einfügen konnten" , sagt der Nationalspieler, der mit seinen 55 Treffern die Torschützenliste der Liga mit großem Vorsprung anführt. Lagergren kam von IFK Kristianstad zum Klub, Jimenez von den Füchsen Berlin. Apropos Statistik: Da ist nicht nur Musche top. Torhüter Jannick Green ist mit 67 Paraden und einer Quote von 37 Prozent zurzeit der beste Bundesliga-Torhüter.

"ICE der Bundesliga"

Da verwundert es nicht, dass der Respekt beim Gegner aus Minden groß ist. Auch für deren Trainer Frank Carstens ist Magdeburg "auf jeden Fall" ein Titelkandidat. "Der SCM hat sehr gute Möglichkeiten in dieser Saison deutscher Meister zu werden" , sagt Carstens und nennt Magdeburg den "ICE in der Bundesliga, den es zu bremsen gilt".

red/sid/dpa | Stand: 20.09.2018, 10:50