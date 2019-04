Handball - Flensburg-Handewitt mit einer Hand am Titel

Der Tabellenführer setzte sich am Sonntag vor 13 200 Zuschauern mit 25:23 (8:12) durch und hat damit weiter vier Punkte Vorsprung vor Verfolger THW Kiel. Bester Werfer bei Flensburg war Göran Johannessen mit fünf Toren, für die Mannheimer trafen Jannik Kohlbacher und Andy Schmid ebenfalls fünfmal.

Flensburg hatte die Partie in Mannheim bis auf eine kleine Schwächephase Mitte der zweiten Halbzeit sicher im Griff. In der 39. Minute führten die Gäste bereits mit 17:12, mussten jedoch nach einigen Unsicherheiten nur acht Minuten später das 20:20 hinnehmen. Die Löwen schafften es allerdings nicht, daraus Kapital zu schlagen und gerieten durch eigene Fehler wieder in Rückstand.

Sieben Spiele vor Saisonschluss haben die Flensburger weiter vier Punkte Vorsprung auf Verfolger THW Kiel, bei dem sie am 12. Mai antreten müssen. "Wir sind zu 80 Prozent deutscher Meister" , frohlockte der starke SG-Torwart Benjamin Buric. Trainer Maik Machulla wollte davon jedoch nichts wissen. "Natürlich sind wir sehr erleichtert. Aber es ist brutal in der Bundesliga. Alle wollen uns schlagen. Es ist noch nichts entschieden" , mahnte der 42-Jährige.

Magdeburg verliert in Erlangen

Die Löwen sind mit 42:12 Zählern weiter Vierter hinter dem SC Magdeburg, der etwas überraschend beim HC Erlangen mit 25:26 den Kürzeren zog.

Eine große Chance vergab die SG Bietigheim. Mit einem Sieg in Minden hätten die abstiegsgefährdeten Schwaben bis auf einen Punkt an den VfL Gummersbach auf der sicheren Seite des Strichs heranrücken können. Doch Bietigheim verlor 26:30. Etwas Luft verschaffte sich der SC DHfK Leipzig durch das 32:29 (17:17) beim TVB Stuttgart.