"Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Es lag an der Chancenverwertung" , sagte der achtfache Torschütze Fabian Böhm bei Sky. Spielmacher Andy Schmid von den siegreichen Löwen gestand: "Wir waren nicht gut, haben zu viele Fehler gemacht."

Heinevetter: "Ganz bitter für uns"

In Kiel deutete sich zunächst ein Fiasko für die Gastgeber an. Mit 5:2 lagen die Berliner nach zehn Minuten in Front. Die THW-Abwehr konnte die aggressiven Berliner zu Beginn nicht stoppen. Doch dann kippte das Spiel. Die 10.285 Zuschauer in der ausverkauften Arena peitschten ihre Mannschaft nach vorn. Mit dem überragenden Spielmacher Domagoj Duvnjak und dem starken Torhüter Niklas Landin rissen die Kieler die Partie an sich. Vom 5:6 (14. Minute) zogen die Gastgeber auf 16:8 davon. Danach lagen die Kieler sogar mit zehn Toren vorn.

"Das ist ganz bitter für uns" , meinte Berlins Torhüter Silvio Heinevetter. Im Kellerduell schaffte der Tabellenletzte Eulen Ludwigshafen einen 29:28 (13:12)-Erfolg beim TuS N -Lübbecke. Der Aufsteiger aus Ludwigshafen ist mit elf Punkten bis auf einen Zähler an Lübbecke und TV Hüttenberg herangerückt und schöpft Hoffnung im Abstiegskampf. Frisch Auf Göppingen kam im Duell mit dem Tabellennachbarn SC DHfK Leipzig nicht über ein 20:20 (12:9) hinaus.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 19.04.18, 22.50 Uhr