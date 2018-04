Gegen den SC DHfK Leipzig siegten die Norddeutschen am Sonntag (01.04.2018) mit 30:27 (15:13) und sind mit 42:12 Punkten erster Verfolger von Meister Rhein-Neckar Löwen (44:8). Die drittplatzierten Füchse Berlin (41:11) sowie die Löwen haben allerdings ein Spiel weniger als Flensburg absolviert.

Leipzig hielt das Spiel vor 6.201 Zuschauern in Flensburg lange offen, geriet in der zweiten Halbzeit aber mit fünf Toren in Rückstand (19:41/46. Minute). Angeführt vom Dänen Lasse Svan, der mit acht Toren bester Werfer des Spiels war, verwaltete der Champions-League-Viertelfinalist in der Schlussphase souverän den Vorsprung. Für Leipzig erzielte Nationalspieler Philipp Weber fünf Tore.

Lübbecke verpasst Befreiungsschlag

Aufsteiger TuS N-Lübbecke verpasste beim 27:27 (14:14) gegen den HC Erlangen einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 12:42 Zählern beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsrang zwei Zähler.

Auch beim 24:24 (8:13) zwischen der GWD Minden und dem früheren Meister TBV Lemgo gab es am Ende keinen Sieger.

Hannover-Burgdorf auch noch im Rennen um Platz zwei

Auch der TSV Hannover-Burgdorf ist noch im Rennen um Rang zwei, der in der kommenden Saison zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Die Niedersachsen besiegten nach großem Kampf die MT Melsungen mit 26:23 (12:14) und verbesserten sich auf den vierten Platz. In der 37. Minute hatten die Gastgeber noch mit 15:18 hinten gelegen.

Im Duell der Top-Werfer der Liga zog Melsungens Julius Kühn, der siebenmal traf, mit Hannovers Casper Ulrich Mortensen gleich, der viermal erfolgreich war. Beide haben jetzt 176 Saisontreffer erzielt. In der unteren Tabellenhälfte gab es zwei Unentschieden.