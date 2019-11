Handball - Löwen drehen enges Spiel in Leipzig noch

Die Rhein-Neckar Löwen haben ein enges Spiel in Leipzig doch noch für sich entschieden und halten damit den Anschluss an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Flensburg siegte am 13. Spieltag in Lemgo, auch die MT Melsungen feierte einen Erfolg.