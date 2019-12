Zuletzt hatte die TSV Hannover-Burgdorf fünf Spiele in Folge gewonnen, doch beim Gastspiel bei GWD Minden am Sonntag (29.12.2019) riss diese Serie. Am Ende trennten sich Hannover und Minden 32:32 (16:15).

Hannover lief in Minden beinahe über die gesamte zweite Hälfte einem Rückstand hinterher, letztlich sorgten vor allem Morten Olsen und Christian Ugalde (jeweils fünf Tore) für das Remis - und verhinderten damit einen besonderen Sieg der Gastgeber: Minden trat das letzte Mal in der Kampa-Halle an, sie wird 50 Jahre nach ihrer Eröffnung abgerissen. GWD spielt nun für den Rest der Saison in der Halle des Zweitligisten TuS N-Lübbecke.

Kiel nun alleine vorne

Zeitgleich gewann der THW Kiel das letzte Spiel vor der Winter- und EM-Pause gegen den TBV Lemgo mit 31:24 (18:13). Beim letztlich lockeren Kieler Sieg war der Norweger Harald Reinkind mit sechs Treffern bester Werfer der Gastgeber. Kiel geht nun mit 32:8 Zählern ins Jahr 2020, Hannover (31:9) folgt mit einem Punkt Rückstand.

Magdbeurg hält den Anschluss

Magdeburgs Matthias Musche

Magdeburg gewann sein Heimspiel gegen die HSG Wetzlar mit 34:27 (18:14). Rechtsaußen Tim Hornke und der Däne Michael Damgaard waren mit jeweils neun Treffern die besten Werfer des SCM.

Die Füchse Berlin feierten zum Jahresabschluss einen mühevollen Sieg. Beim TVB Stuttgart um Nationaltorhüter Johannes Bitter gewann das Team des scheidenden Trainers Velimir Petkovic dank eines Treffers von Hans Lindberg in letzter Sekunde noch 33:32 (13:16). Die Eulen Ludwigshafen holten im Kampf um den Klassenerhalt durch das 24:23 (13:10) gegen Frisch Auf Göppingen ihren insgesamt vierten Saisonsieg. Der Vorletzte hatte vor Weihnachten bereits Meister Flensburg vor eigenem Publikum bezwungen (25:23).

Melsungen gewinnt in Erlangen

Zudem sammelten die Nationalspieler Kai Häfner, Julius Kühn und Tobias Reichmann mit der MT Melsungen durch das 30:25 (14:11) bei der HC Erlangen Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben mit der Nationalmannschaft. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) startet am 2. Januar in ihre Vorbereitung auf die EM in Norwegen, Österreich und Schweden (9. bis 26. Januar). Die Bundesliga nimmt Anfang Februar wieder ihren Betrieb auf.