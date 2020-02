Hannover lag am Donnerstag (06.02.2020) schon deutlich in Rückstand, konnte sich aber immer wieder auf EM-Shootingstar Timo Kastening verlassen, der 13 seiner 16 Würfe verwandelte. In der Tabelle bleibt Magdeburg Vierter hinter dem spielfreien THW Kiel, der SG Flensburg-Handewitt, die beim Bergischen HC durch einen direkt verwandelten Freiwurf nach Ablauf der Spielzeit noch mit 21:20 (9:10) gewann, und den punktgleichen Füchsen Berlin. Die Berliner verbesserten sich durch ein 27:19 (11:9) bei den Eulen Ludwigshafen vom fünften auf den dritten Platz.

Den Flensburger Sieg sicherte Regisseur Jim Gottfridsson nach der Schlusssirene. Coach Maik Machulla gab zu: "Ich traue meinen Jungs einiges zu, aber als sich die Mauer vor ihm aufbaute, habe ich damit nun wirklich nicht mehr gerechnet. Manchmal braucht man auch Glück - das hatten wir heute."

Gensheimer ist "so enttäuscht"

Im zweiten Topspiel des Tages unterlagen die Rhein-Neckar Löwen in eigener Halle der MT Melsungen mit 30:33 (15:16) und verlieren auf Platz sechs der Tabelle allmählich den Anschluss an die Spitzengruppe.