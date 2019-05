Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga landete am Donnerstag (16.05.19) vor heimischer Kulisse einen souveränen 30:24 (14:8)-Sieg gegen die MT Melsungen und behauptete drei Spieltage vor Saisonende den Zwei-Punkte-Vorsprung vor Rekordmeister Kiel.

Von Beginn an waren die Flensburger Herr im eigenen Haus. Mit einem 5:1-Blitzstart (7.) wurde der Grundstein für den Erfolg gelegt, der nie in Gefahr geriet und noch viel höher hätte ausfallen können. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung der SG sogar zehn Tore, in der Schlussphase wurde der Titelverteidiger jedoch etwas nachlässig. Beste Werfer beim Sieger waren Magnus Jöndal mit zehn Toren und Rasmus Lauge (7).

Bietigheim verliert in Erlangen

Im Kampf gegen den Abstieg unterlag der Tabellenvorletzte SG BBM Bietigheim beim HC Erlangen mit 25:27 (12:12) und liegt damit weiter zwei Punkte hinter dem VfL Gummersbach auf dem rettenden 16. Platz. Die HSG Wetzlar kam bei Frisch Auf Göppingen zu einem 24:22 (9:10)-Erfolg.

Der SC Magdeburg gewann schon am Mittwoch mit 23:22 (12:10) beim TBV Lemgo. Bester Werfer der Magdeburger war Michael Damgaard mit 13 Toren. Für Lemgo war Tim Hornke mit sechs Treffern erfolgreichster Werfer.

Abstieg für Ludwigshafen kaum noch abzuwenden

Die Eulen Ludwigshafen gaben derweil in der Schlussphase gegen den TVB Stuttgart eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und mussten sich mit einem 23:23 (11:9) begnügen. Das lag auch daran, dass Stuttgarts Torhüter Jogi Bitter etliche Großchancen von Ludwigshafen entschärfte. Mit nur acht Punkten und fünf Zählern Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz ist für die Eulen der Gang in die 2. Liga kaum noch abzuwenden.

Beste Werfer waren Alexander Feld für Ludwigshafen mit fünf Toren sowie Bobby Schagen für den TVB Stuttgart mit sieben Treffern.

Minden verspielt komfortable Führung