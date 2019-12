Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha gewann am Sonntag (08.12.2019) gegen Minden mit 29:27 (14:12) und schob sich mit nun 24:4 Punkten auf Rang eins. Für Kiel glänzte vor allem Hendrik Pekeler mit sechs Treffern, Niclas Ekberg und Harald Reinkind waren jeweils viermal erfolgreich. Linksaußen Rune Dahmke, der seinen auslaufenden Vertrag bis 2022 verlängert hatte, trug mit einem Tor zum Sieg bei.

Zuletzt hatten die Kieler Anfang September 2017 von ganz oben gegrüßt. Sie verdrängten nun die SG Flensburg-Handewitt (24:8) auf den zweiten Rang, und der Meister muss weiterhin auch nach hinten schauen: Die Rhein-Neckar Löwen zogen durch ein 28:21 (13:13) gegen Frisch Auf Göppingen nach Punkten gleich.

Hannover mit Heimsieg

Die TSV Hannover-Burgdorf beendete ihre kurze Negativserie und gewann das Verfolgerduell gegen die Füchse Berlin mit 31:28 (17:16). Herausragend präsentierte sich erneut Hannovers Spielmacher Morten Olsen. Der Däne avancierte beim Erfolg gegen Berlin mit zehn Treffern zum besten Werfer der Gastgeber.

Bereits unter der Woche war der 35-Jährige beim 31:30 im Pokalduell mit den Rhein Neckar-Löwen der überragende Mann und hatte seinem Team das letzte Ticket für das Final-Four-Turnier gesichert.

In der Tabelle schob sich die TSV (22:8 Punkte) an den Berlinern vorbei auf den vierten Rang. Die Füchse, die zuvor vier Ligaspiele in Folge gewonnen hatten, liegen mit 20:10 Zählern auf Platz sieben.