Der Rekordmeister aus Kiel setzte sich am Donnerstagabend (19.12.2019) mit 36:26 (19:10) gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten durch - parallel verlor der Titelverteidiger aus Flensburg überraschend beim Vorletzten Eulen Ludwigshafen mit 23:25 (12:12).

Lichtlein mit 626 Spielen

Tabellenzweiter ist daher nun die TSV Hannover-Burgdorf, die sich auch dank einer überragenden Leistung von Torhüter Domenico Ebner im zweiten Durchgang gegen den HC Erlangen mit 29:25 (11:16) durchsetzte. Der frühere Welt- und Europameister Carsten Lichtlein hat mit diesem Spiel für Erlangen die 20 Jahre alte Bestmarke seines Torhüter-Kollegen Jan Holpert übertroffen und ist mit 626 Einsätzen alleiniger Rekordspieler im deutschen Oberhaus.

Die Bundesligakarriere von Carsten Lichtlein begann im Jahr 2000 beim TV Großwallstadt, ehe er nach Stationen beim TBV Lemgo und dem VfL Gummersbach in diesem Sommer zum HC Erlangen wechselte. Seine größten Erfolge in der Nationalmannschaft feierte er mit Gold bei der WM 2007 sowie der EM 2004 und 2016.

Rhein-Neckar Löwen verhindern Blamage

Die Rhein-Neckar Löwen dagegen verhinderten eine Blamage und besiegten den Tabellenletzten HSG Nordhorn-Lingen knapp mit 32:28 (16:15). Auch dank des mit sechs Treffern erneut starken Spielmachers Andy Schmid rückten die Mannheimer damit zumindest vorerst auf den vierten Platz vor.

Die Füchse Berlin bleiben weiter in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga. Die Berliner siegten vor 8235 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die HSG Wetzlar mit 32:27 (16:14). Es war der achte Heimsieg der Füchse in Serie, die nun Fünfter sind. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit zehn und Jacob Holm mit fünf Toren.