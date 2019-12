1. THW Kiel (16 Spiele, 26:6 Punkte)

Vier Jahre ohne nationalen Meisterschaftstitel liegen hinter dem THW Kiel. Das hatte es beim Rekordmeister in diesem Jahrtausend überhaupt noch nicht gegeben. Geht es nach den Kielern, soll diese schwarze Serie nun in dieser Saison ein Ende haben. Die Chancen stehen gut.

Im Jahr eins nach der Ära Alfred Gislason spielt die erfolgreichste deutsche Mannschaft eine erwartet gute Saison und führt das Feld nach Minuspunkten an. Kiel hätte mit einem größeren Vorsprung in die Weihnachtspause gehen können, hätten die Füchse Berlin mit ihrem Heimsieg gegen den THW das Feld nicht enger zusammenrücken lassen. Zuvor hatte es Auswärtsniederlagen beim SC Magdeburg (4. Spieltag) und bei den Rhein-Neckar Löwen (12. Spieltag) gegeben. Die Heimweste der Kieler ist in der Bundesliga nach wie vor allerdings blütenweiß und soll es in den restlichen drei Heimspielen des Jahres gegen Balingen-Weilstetten (19.12.), Wetzlar (22.12.) und Lemgo Lippe (29.12.) auch bleiben.

2. SG Flensburg-Handewitt (17 Spiele, 26:8 Punkte)

Die Flensburger setzen alles daran, um den Meister-Hattrick nach den Titeln 2018 und 2019 perfekt zu machen. In eigener Halle erwies sich die Mannschaft von Trainer Maik Machulla als unschlagbar, allerdings patzte der Titelverteidiger mehrfach auswärts - so bei den Punkte-Teilungen in Wetzlar und in Stuttgart. Auch das prestigeträchtige Gipfeltreffen in Kiel ging verloren.

Den Abgang des langjährigen Vorzeige-Kapitäns Tobias Karlsson sowie von Rasmus Lauge haben die Flensburger verkraftet. Der Druck, den Titel holen zu müssen, ist nicht so hoch wie beim ewigen Rivalen aus Kiel. Es müsste allerdings einiges schieflaufen, sollte die Saisonvorgabe "oberes Tabellendrittel" - ohnehin reines Understatement - verfehlt werden.

3. TSV Hannover-Burgdorf (16 Spiele, 24:8 Punkte)

Die Niedersachsen sind die große Positiv-Überraschung dieser Saison. Bis zum 12. Spieltag stand die TSV ganz oben in der Tabelle - ein sehr ungewohntes Bild. Hannover-Burgdorf legte einen blitzsauberen Saisonstart mit 14:0 Punkten hin. Erst am 8. Spieltag wurde der Höhenflug der Mannschaft von Trainer Carlos Ortega gestoppt - und zwar von der MT Melsungen.

Jubel bei den Spielern von Hannover-Burgdorf

Danach stotterte der TSV -Motor etwas - gegen Schlusslicht Nordhorn-Lingen sprang nur ein Holpersieg heraus, in Wetzlar reichte es zum Remis, ehe es in Kiel eine heftige Schlappe setzte. Mit nur zwei Punkten Rückstand haben die Burgdorfer eine glänzende Ausgangsposition für die Rückrunde - es winkt die beste Bundesliga-Platzierung der Vereinsgeschichte.

4. SC Magdeburg (17 Spiele, 24:10 Punkte)

Mit drei Siegen zuletzt in Serie - darunter der Heimerfolg gegen die SG Flensburg-Handewitt - ist der SC Magdeburg wieder drin in der Verlosung um einen der Top-Plätze. Auch Magdeburg legte einen starken Saisonstart mit 8:0 Punkten hin - anschließend gab es allerdings im September einen Negativlauf mit drei Niederlagen (in Melsungen, gegen Rhein-Neckar, in Wetzlar), der eine bessere Patzierung kostete.

Die Ansprüche sind gestiegen in Sachsen-Anhalt nach dem relativ großen Umbruch mit fünf Neuen (u.a. Tim Hornke und Erik Schmidt) und sechs Abgängen (darunter Urgestein Robert Weber und Torwart Darko Quenstedt). Achter, Fünfter, Vierter, Dritter waren die Platzierungen der vergangenen vier Jahre - das noch einmal zu toppen wäre ein Riesenerfolg für den SCM, der aktuell den besten Feldtorschützen in seinen Reihen hat: Michael Damgaard mit 99 Treffern.

5. Rhein-Neckar Löwen (17 Spiele, 24:10 Punkte)

Die Erwartungen waren groß in der Kurpfalz vor der Saison. Mit der Rückkehr von Topstar Uwe Gensheimer sowie Frankreichs Nationalspieler Romain Lagarde sowie Niklas Kirkelökke aus Dänemark holten die Löwen namhafte Verstärkungen. So ganz konnte die Mannschaft des neuen Trainers Kristjan Andresson, der Meistertrainer Nicolai Jacobsen im Sommer ablöste, nicht überzeugen.

Einen Titel wollten die Löwen in dieser Saison holen. Nach dem Viertelfinal-Aus im DHB -Pokal (gegen Hannover-Burgdorf) wird es nicht leicht. Eine bessere Platzierung als im Vorjahr (Rang vier) soll es für den Meister der Jahre 2016 und 2017 aber schon sein.

6. Füchse Berlin (16 Spiele, 22:10 Punkte)

Mit dem Heimsieg gegen den THW Kiel setzten die Füchse vergangenen Donnerstag (12.12.2019) ein dickes Ausrufezeichen. Es war der Höhepunkt ein spektakulären Aufholjagd zum Ende der Hinrunde mit einem Lauf von 10:0 Punkten - darunter waren auch Siege gegen die Mitkonkurrenz aus Magedburg, Melsungen und den Rhein-Neckar Löwen.

Demgegenüber steht ein ziemlich verpatzter Saisonstart mit Niederlagen beim SC Leipzig und vor allem der Heimschlappe gegen Kellerkind GWD Minden. Ziel der Berliner um Trainer Velimir Petkovic ist es in jedem Fall, die Platzierung der Vorsaison zu verbessern. Sollten die Berliner die aktuelle Form konservieren, dürfte das gelingen.

Stand: 18.12.2019, 09:45