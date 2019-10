Handball-Bundesliga, 11. Spieltag

Der THW schob sich durch ein 38:26 (20:14)im Verfolgerduell mit der MT Melsungen mit zwei Spielen weniger auf den zweiten Platz vor. Hannover tat sich beim 30:29 (15:15) gegen den Tabellenletzten HSG Nordhorn-Lingen lange schwer, liegt aber mit 19:3 Punkten weiter drei Zähler vor Kiel (16:2).

Zehn Tore von Ekberg

Kiel übernahm gegen Melsungen von Anfang die Initiative und demonstrierte seine Stärke, obwohl es schon in der fünften Spielminute einen personellen Rückschlag gab: Für ein Foul am deutschen Nationalspieler Julius Kühn zeigten die Schiedsrichter Domagoj Duvnjak die Rote Karte. Aber auch ohne den Kroaten zeigte die Mannschaft von THW-Coach Filip Jicha ihre Qualität. Die Gäste konnten die Begegnung lediglich Mitte des ersten Durchgangs kurzzeitig offener gestalten, ehe der THW seinen Vorsprung nach der Sechs-Tore-Führung zur Pause weiter ausbaute.

Erfolgreichster Werfer der Hausherren war Niclas Ekberg mit zehn Toren, in Melsungens Mannschaft ragte Michael Allendorf mit neun Treffern heraus. Melsungen-Coach Heiko Grimm gab nach der Partie zu: "Ich bin auch ein Stück weit ratlos. 20 Minuten haben wir es gut gemacht. Aber was ich nicht beantworten kann ist, dass wir komplett auseinanderfallen, wenn es mal eine Zeitlang nicht so gut läuft."

Hannover mit ganz viel Mühe

Wesentlich mehr Mühe als Kiel hatte unerwartet Hannover. Der Tabellenführer konnte sich gegen Schlusslicht Nordhorn erst zu Beginn der Endphase etwas absetzen, musste jedoch fast bis zur letzten Sekunde um den Sieg zittern. Ilija Brozovic war für Hannover ebenso siebenmal erfolgreich wie Robert Weber für Nordhorn.

Fabian Böhm von den Hannoveranern analysierte: "Wir sind sehr erleichtert. Nordhorn ist eine gute und eingespielte Mannschaft, wir hatten etwas Mühe, nach der Länderspielpause gleich wieder den richtigen Rhythmus zu finden. Zu viele zweite Bälle sind an den Gegner gegangen, aber wir sind ruhig geblieben und haben am Ende schmutzig mit einem Tor gewonnen."

Ludwigshafen holt einen Punkt

Im Tabellenkeller gingen Die Eulen Ludwigshafen beim 27:27 (11:14) gegen den Bergischen HC erst zum zweiten Mal im Saisonverlauf nicht als Verlierer vom Platz und verkürzten auf dem vorletzten Rang den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze auf einen Punkt. Die Gäste verpassten durch das Remis den unmittelbaren Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 31.10.19, 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 31.10.2019, 20:49