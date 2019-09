Chips im Ball nicht bei jeder Partie

Daten, wie die Härte eines Wurfs und Wurfgenauigkeit werden hingegen durch einen Chip im Ball erfasst. Allerdings nicht in jedem Spiel: Der Chip wird nur in die Bälle eines von vier Herstellern eingebaut. Nur sechs Mannschaften benutzen bei ihren Heimspielen Bälle dieses Herstellers. "Gibt es einen härteren Wurf in einer Halle, wo ein anderer Ball eingesetzt wird, dann wird uns das nicht offenbar" , sagt Frank Bohmann.

In diesen Bällen ist ein Chip integriert.

Um repräsentative Daten erheben und Werte einzelner Spiele miteinander vergleichen zu können, sei es jedoch notwendig, den Chip in jeden Ball und somit in jedem Spiel einzusetzen. Das Ziel, erläutert Bohmann, sei es in Zukunft, alle Ballhersteller von der Technologie zu überzeugen.

Über Social Media neue Zielgruppen erschließen

Der Bergische HC ist neben den Rhein-Neckar Löwen eine der insgesamt sechs Mannschaften, die bei ihren Heimspielen die Werte des Chips im Ball nutzen. Pressesprecher Thorsten Hesse begrüßt vor allem die Datenerfassung durch den Chip in den Bällen: "Auf unseren Social-Media-Kanälen nutzen wir vor allem Daten vom Chip im Ball. Wir haben bisher die Erfahrung gemacht, dass diese Daten für den Zuschauer interessanter sind als die Daten, die durch den Chip im Trikot erfasst werden."

Der Zuschauer hat die Möglichkeit, die Echtzeit-Daten auf den Social-Media-Kanälen der Vereine sowie auf der Homepage der HBL zu verfolgen. Zudem soll es für den Fan in naher Zukunft möglich sein, über die App der Handball-Bundesliga direkten Zugriff auf ausgewählte Daten zu bekommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Mit der App wollen wir dem Fan das Spiel näher bringen, um besser verstehen zu können was auf dem Feld passiert" , sagt Frank Leibmann, Leiter Digitale Medien der Handball-Bundesliga. "Wir glauben, dass es uns dadurch gelingt, den Handball auch für neue Zielgruppen attraktiver zu machen ", ergänzt Bohmann.

Gezielte Auswertung der Daten essenziell

Dem Fan werden neue Einblicke gewährt. Er sieht live, wie schnell und wie hoch ein Spieler gerade gesprungen ist - verpasst aber vielleicht auch beim Nachschauen in der App das nächste Tor.

Für Frank Bohmann steht daher fest, dass die neuen Live-Daten ein Zusatz bleiben müssen, da "das eigentliche Produkt unten auf dem Spielfeld stattfinde. Ich sehe überhaupt nicht die Gefahr, dass die Fans vor Ort nur noch auf ihren Bildschirm schauen und das Spiel verpassen" , findet Bohmann. Durch gezielte Auswertungen sei es enorm wichtig herauszufinden, welche Daten relevant sind, um den Zuschauer nicht mit den Daten "zu erschlagen" , so der HBL-Geschäftsführer.

Neue Möglichkeiten in der Spielanalyse

Andy Schmid (mitte) von den Rhein-Neckar Löwen in Aktion

Dass durch die neue Analyse-Technologie neue Möglichkeiten für die Spielanalyse entstehen, zeigt sich bereits nach den ersten Spieltagen. "Bei der Analyse lässt sich mit Hilfe der Daten ein genaues Wurfbild entwickeln. Wo treffen unsere Spieler besonders gut, wo eher schlecht“, sagt Christopher Monz, Teammanager der Rhein-Neckar Löwen. Außerdem ist es laut Bohmann in Zukunft möglich, mit Hilfe der Geodaten Angriffs- und Abwehrformationen zu analysieren und sich so systematischer auf den Gegner vorzubereiten.

Ob daraus in Zukunft ein sportlicher Vorteil gegenüber der internationalen Konkurrenz entstehen kann, ist noch unklar. Um sportliche Vergleichswerte darzustellen, ist die Technologie noch zu jung - die Handball-Bundesliga und die Vereine befinden sich noch in einer Erprobungsphase. "Wir können auch nur in die Glaskugel gucken. Das ist ja kein Selbstläufer, dass eine solche Datenanalyse nachher auch die Mehrwerte bringt, die wir uns versprechen ", erklärt Bohmann.

Stand: 26.09.2019, 10:39