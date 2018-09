Ryder Cup - Molinari macht Europas Sieg perfekt

Beim Ryder Cup in Paris hat sich an diesem Wochenende ein Golfer besonders hervorgehoben. Der Italiener Francesco Molinari tritt zum fünften mal beim Kräftemessen zwischen Europa und den USA an - und gewinnt zum fünften Mal.