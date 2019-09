Der Solheim Cup: Europa gegen die USA

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:43 Min. . ARD.

Tennis - Rafael Nadal gewinnt die US Open in New York // Beachvolleyball - Laura Ludwig und Margareta Kozuch feiern Sieg beim Welttour-Finale in Rom // Basketball - deutsche Mannschaft vor WM-Spiel gegen Kanada schon so gut wie sicher bei Olympia-Qualifikationsturnier dabei // Fußball - DFB-Elf vor EM-Qualifikationsspiel in Nordirland unter Erfolgsdruck. | audio