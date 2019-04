Elf Jahre nach seinem letzten großen Titel hat Golf-Superstar Eldrick Tont "Tiger" Woods wieder ein Major-Turnier gewonnen. Der 43-jährige US-Amerikaner siegte nach einer sehr guten Schlussrunde am Sonntag (14.04.19) beim US Masters in Augusta.

Damit steht Woods, der zuletzt 2008 die US Open gewann, bei insgesamt 15 Major-Titeln. Jack Nicklaus führt diese Liste mit 18 Erfolgen an.

Sieg bei PGA Tour Championship

Erst im vergangenen Jahr hatte Woods, der nach öffentlichen Eskapaden und andauernden Verletzungsproblemen weit zurückgefallen war in der Weltrangliste, die PGA Tour Championship in Atlanta gewonnen und sich damit in der Weltspitze zurückgemeldet.

Auf dem geteilten zweiten Platz in Augusta landeten Dustin Johnson und Brooks Koepka. Bernhard Langer und Martin Kaymer schafften es nicht in die Top-20.