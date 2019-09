Topevent Solheim-Cup - Jahres-Highlight für Golferinnen

Zusammen mit ihren elf europäischen Mannschaftskolleginnen will die 30-Jährige die zuletzt siegreichen US -Amerikanerinnen entthronen. "Ich liebe den Wettstreit im Team und werde alles daransetzen, gemeinsam mit meinen Mannschaftskameradinnen die USA in Schottland zu besiegen" , sagte Masson. Dass ihr die große Bühne liegt, stellte Masson bereits bei ihrer Solheim-Cup-Premiere in Colorado unter Beweis. Als Neuling in der zwölfköpfigen Mannschaft steuerte sie 2013 auf Anhieb gleich drei Punkte zum 18:10-Erfolg bei - dem bislang letzten Sieg des europäischen Teams.

Lautstarke Fans

Zuletzt lief es für die Gladbeckerin ordentlich: Bei den British Open in Milton Keynes erreichte Masson Platz elf, in der Weltrangliste rangiert sie aktuell auf Rang 49. Dort regieren mit Ko und Park an der Spitze die Asiatinnen, unter den Top 15 finden sich mit Lexi Thompson (3) und Nelly Korda (10) nur zwei US-Amerikanerinnen. Beste Europäerin ist Carlota Ciganda (13) aus Spanien - natürlich qualifiziert für den Solheim-Cup.

28 Partien werden an drei Turniertagen in drei verschiedenen Spielformen ausgetragen: zwölf Einzel-Lochwettspiele mit je einer Teilnehmerin aus Europa und den USA, dazu acht klassische Vierer, bei denen je zwei aus Europa und den USA gegeneinander spielen und acht "Vierball-Bestball"-Spiele. Dabei treten ebenfalls zwei Europäerinnen gegen zwei US-Amerikanerinnen an, jedoch wird jeweils nur das bessere Ergebnis von einer der beiden Teamkolleginnen pro Loch gewertet. Die Titelverteidigerinnen aus den USA benötigen 14 Punkte für den Sieg, die Herausforderinnen 14,5 Punkte.

Masson, die in Florida lebt und trainiert, freut sich auf die besondere Atmosphäre in Schottland: "Das ist ein bisschen wie auf dem Fußballplatz. Die Teams werden angefeuert, es wird gesungen von den Fans, die Namen werden laut gerufen. Der Solheim Cup ist deswegen definitiv ein Highlight." Der Cup wird zum 16. Mal ausgetragen, Schauplatz ist der prestigeträchtige Gleneagles Golf Course in Schottland. Die USA führen im ewigen Vergleich aktuell mit 10:5.

Die Teilnehmerinnen

Für Europa: Caroline Masson (D), Charley Hull (ENG), Georgia Hall (ENG), Azahara Munoz (SPA), Anna Nordqvist (SWE), Anne Van Dam (NED), Caroline Hedwall (SWE), Carlota Ciganda (SPA), Bronte Law (ENG), Jodi Ewart Shadoff (ENG), Celine Boutier (FRA) und Routinier Suzann Pettersen aus Norwegen, die aktuell nur die Nr. 665 der Weltrangliste ist.

Für die USA: Lexi Thompson, Nelly Korda, Danielle Kang, Lizette Salas, Jessica Korda, Megan Khang, Marina Alex, Brittany Altomare, Angel Yin, Annie Park, Morgan Pressel, Ally McDonald.

jo mit sid/dpa | Stand: 13.09.2019, 08:31