Johnson gewinnt US Masters - so wenig Drama war selten

Wie sich die Bilder doch gleichen: Dustin Johnson versenkte den Ball am letzten Grün, ballte einmal kurz die Faust, ehe es Küsschen seiner heranstürmenden Ehefrau Paulina Gretzky gab, der Tochter der Eishockey-Legende Wayne Gretzky. Überschwängliche Jubelposen: Fehlanzeige. Genau so hatte Johnson schon auf seinen überlegenen Sieg beim Tour-Finale im September reagiert. Genau so verhielt er sich nun auch nach seinem Sieg beim Masters in Augusta.

Immerhin: Der US-Amerikaner zeigte kurz später bei der offiziellen Siegerehrung dann doch noch mehr Emotionen. Seine Mutter hatte am Vortag Golf-Journalisten verraten, dass ihr Sohn schon als Kind immer wieder davon gesprochen hatte, einmal das Masters gewinnen zu wollen. "Ja, davon habe ich früher wirklich geträumt" , verriet Johnson mit einem breiten Grinsen: "Dass Tiger Woods mir das grüne Jackett überstreift, fühlt sich nicht real an."

Noch nie hat der Sieger beim Masters so wenig Schläge gebraucht

Tiger Woods streift Dustin Johnson das Grüne Sacko des Siegers über

Tiger Woods als Vorjahressieger aber warf seinem Landsmann, wie es die Tradition will, dann aber wirklich das grüne Siegerjackett über. Woods selbst hatte am Finaltag nichts mehr mit der Entscheidung um den Turniersieg zu tun. Gegen Dustin Johnson in dieser Form kommt momentan kein Golfer der Welt an. Selten war der Schlusstag beim Masters so spannungsarm wie in diesem Jahr. Johnson beendete das Turnier mit zwanzig Schlägen unter der Platzvorgabe - nie zuvor hat ein Golfer an den vier Turniertagen beim Masters so wenig Schläge gebraucht.