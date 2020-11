Amen Corner - Die am meisten gefürchtete Golf-Passage der Welt

Der Weg zur Amen Corner

"Es gibt einfach nichts Vergleichbares", sagt Tiger Woods, der das Masters in Augusta schon fünf Mal gewinnen konnte, vor der Schlussrunde diesmal aber weit abgeschlagen zurückliegt. Mit Blick auf das extrem tückische zwölfte Loch fügt er hinzu: "Es sieht so einfach aus. Aber es ist unglaublich, was der Druck mit einem dort macht." Woods weiß, wovon er spricht. Bei seinem Sieg im vergangenen Jahr patzten die Konkurrenten reihenweise an Loch zwölf. Woods kam schadlos durch, holte sich hier den entscheidenden Vorsprung und gewann in der Folge das Turnier.

Besonders hart traf es damals Francesco Molinari, der bis zu seinem Abschlag an Loch zwölf geführt hatte. Dann schlug er ins Wasser und zerstörte damit seine Chancen auf den Sieg. Es folgte eine dramatische Talfahrt für den Italiener. Er erreichte in der Folge bei keinem Turnier mehr eine einstellige Platzierung und verordnete sich selbst eine mehrmonatige Pause. Amen Corner raubt den Profis den letzten Nerv, möchte man meinen.

Physiker haben die Eigenheiten der Passage untersucht

Wie Jordan Spieth im Jahr 2016, der ähnlich wie Dustin Johnson heute, auf der Schlussrunde wie der sichere Sieger aussah. Dann aber schlug der US-Amerikaner Spieth auf dem zwölften Loch zweimal ins Wasser und einmal in den Bunker und brach daraufhin so stark ein, dass selbst fünf Schläge Vorsprung nicht mehr für den Sieg ausreichten. Einbrüche wie diese sind in Amen Corner aber keine Besonderheit, es gibt sie fast Jahr für Jahr.

Selbst Physiker haben schon versucht, den Eigenheiten dieser Passage auf die Schliche zu kommen. Manche Wissenschaftler sprechen von optischen Täuschungen, die das wellige Gelände mit sich bringt. Andere verweisen auf die ständig wechselnden Winde und Luftverwirbelungen, die durch die eng zusammenstehenden Baumreihen entstehen sollen.

Der Name Amen Corner geht auf ein Jazz-Lied zurück

"In Amen Corner werden sie fast alle religiös" , sagte einst Golf-Legende Jack Nicklaus. Heute könnte Dustin Johnson in die Karten spielen, dass die Grüns durch den späten Austragungszeitpunkt deutlich besser anzuspielen sind. Anders als im April, in dem das Masters außerhalb der Corona-Pandemie üblicherweise gespielt wird, sind die Bereiche rund um die Fahnen jetzt sehr weich. Die Bälle bleiben oft nach dem ersten Bodenkontakt liegen, das minimiert die Zahl der Fehler. Die Bälle springen weniger weit weg und damit auch seltener ins Wasser oder in den Sand.

Seinen Namen verdankt Amen Corner übrigens dem Golf-Journalisten Herbert Warren Wind. Er wählte den Begriff 1958, als sich das Turnier mal wieder an genau dieser Stelle des Kurses entschied. Wind gab an, den Jazz-Song mit dem Namen "Shouting at Amen Corner" in den Ohren gehabt zu haben. Vielleicht wackelt ja auch heute auf der Schlussrunde beim Masters noch einmal Dustin Johnsons komfortabler Vorsprung. Johnson möchte unbedingt zum ersten Mal beim Masters triumphieren. Wenn er ins Wanken gerät, dann höchstwahrscheinlich in der berüchtigten Amen Corner.

Stand: 15.11.2020, 09:34