Matthias Schmid - als Golf-Amateur bei den British Open

Die Flüge buchen, eine Unterkunft suchen, Trainingszeiten reservieren - Matthias Schmid hatte vor seinem Debüt auf der großen Golfbühne alle Hände voll zu tun. "Als die Organisation auf Hochtouren lief, wurde mir der ganze Zirkus immer bewusster" , verriet der 21-Jährige, der diesen Stress so nicht kannte - aber liebend gerne in Kauf nahm: "Dass ich teilnehmen darf, ist wirklich grandios."

Selbstbewusste Ziele

Schließlich schlägt Schmid ab Donnerstag (18.07.2019) nicht bei irgendeinem Major ab, die British Open ist noch immer das prestigeträchtigste und älteste Turnier im Kalender. Der 21-Jährige aus Herzogenaurach trifft auf 160 Jahre Tradition, auf die Superstars der Szene und einen höchst diffizilen Kurs - das alles als Amateur! Aber Angst? Mitnichten. Vielmehr präsentierte sich der Spieler des Golf-Clubs Herzogenaurach im Vorfeld überraschend selbstbewusst. "Ich möchte der beste Amateur sein oder den Cut überstehen" , sagte Schmid: "Das sind für mich annehmbare und realistische Ziele." Bester Deutscher wird er definitiv sein, schließlich vertritt nur er sein Land beim vierten Major der Saison.

Kaymer und Langer nicht dabei