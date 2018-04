Eigentlich war an der Spitze der große Showdown zwischen Reed und dem Nordiren Rory McIlroy erwartet worden - der Nordire hatte als Zweitplatzierter vor der Abschlussrunde hinter Reed beste Chancen, als sechster Golfer den Karriere-Grand-Slam perfekt zu machen. Doch trotz eines Birdies gleich beim ersten Loch konnte McIlroy dem Druck in keiner Weise standhalten, er legte am Ende sogar eine Schlussrunde mit zwei Schägen über Par hin und wurde nur Fünfter.

Spieth gleicht an der 16 aus

Ganz anders Spieth. Der dreimalige Major-Sieger war mit neun Schlägen Rückstand auf Reed in die Schlussrunde gegangen, spielte aber vom ersten Abschlag an furios auf - und hatte nach Loch 16 mit einem grandiosen Putt tatsächlich Gleichstand mit Reed hergestellt, der sich zu diesem Zeitpunkt auf Loch zwölf befand.

Doch mit dem Sensationssieg vor Augen - bislang hatte noch nie ein Spieler auf den letzten 18 Löchern neun Schläge auf den Führenden wettgemacht - kam Spieth einen Tick vom Weg ab. Den Abschlag auf der 17 verzog er, rettete aber das Par. Dann strauchelte er aber auch auf der 18 und verschob am Ende einen Anderthalb-Meter-Putt zu seinem ersten Bogey am Sonntag. Trotz einer herausragenden 64er-Runde ging der 24-jährige Texaner deshalb am Ende kopfschüttelnd ins Klubhaus - er wurde am Ende mit 13 Schlägen unter Par Dritter.

Einmal durch die Bäume

Reed ließ sich danach nicht mehr vom Weg abbringen, auch nicht, als er auf der 15 einmal flach durch die Bäume spielen musste. Der Spanier John Rahm, der auf der Schlussrunde auch immer näher kam, büßte seine Chancen mit einem Schlag ins Wasser auf der 15 ein und schloss mit elf unter Par auf Rang vier ab.

Noch stärker trumpfte Ricky Fowler auf, aber auch er konnte den Rückstand nicht mehr ganz wettmachen. Mit einer starken 67 kam er zum Abschluss zwar auch noch einmal ganz dicht an Reed heran und schob sich mit 14 unter Par auf Platz zwei. Reed musste am Ende einen Putt aus gut einem Meter lochen, um das Stechen mit Fowler zu vermeiden - aber das gelang ihm souverän.

"Ich war vorbereitet"

Nach dem Sieg sagte er: "Ich war vorbereitet darauf, dass meine Führung schmelzen würde und die Jungs nochmal herankommen. Aber dann am Ende das Par auf der 18 zu retten und mein erstes Major zu gewinnen, das ist überragend." Danach half ihm Vorjahressieger Sergio Garcia aus Spanien in das berühmte grüne Jacket des Masters-Champions.

Martin Kaymer konnte sich beim Masters nicht mehr nach vorn spielen.

Die deutschen Golfprofis Martin Kaymer und Bernhard Langer verloren am Finaltag an Boden. Der 33-jährige Kaymer (+6) spielte am Sonntag zum Abschluss eine 73er-Runde auf dem schweren Par-72-Kurs und wurde 48. Mit insgesamt 294 Schlägen beendete der zweifache Major-Sieger Langer das Traditionsturnier im US-Bundesstaat Georgia. Der 60-jährige (+3) erreichte nach 72 Schlägen das Clubhaus und landete auf einem respektablen 38. Platz.

Woods mit starker Schlussrunde

"Ich habe richtig gut gespielt, aber ein paar Chancen nicht genutzt" , sagte Langer. Insgesamt hat der zweimalige Masters-Champion nach vier Runden 291 Schläge auf seinem Konto.

Superstar Tiger Woods spielte ein 69er-Runde und verbesserte sich mit insgesamt 289 Schlägen auf eins über Par für das Turnier - das reichte aber auch nur für Platz 32.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 09.04.18, 22.50 Uhr

Stand: 09.04.2018, 01:26