Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:47 Min. . ARD.

Fußball-Bundesliga: Leipzig und Mönchengladbach trennen sich im Topspiel 2:2; Bayern nach 3:1 in Mainz neuer Tabellenführer; Haaland trifft doppelt bei Dortmunds 5:0 gegen Union / Ski alpin: Thomas Dreßen gewinnt Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen / Skispringen: Karl Geiger verliert Führung in der Gesamtwertzung / Tennis: Sofia Kenin aus den USA gewinnt Australian Open. | audio