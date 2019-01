NFL - Zuerlein kickt die Rams zum Super Bowl

Das Spiel hätte bereits in den ersten Minuten eine klare Richtung einschlagen können. Die Hausherren konnten ihren ersten Angriffsversuch lediglich mit einem Field Goal abschließen, bekamen durch eine Interception kurz darauf sogar die Chance den ersten Touchdown des Spiels zu erzielen. Demario Davis fing einen Pass von Jared Goff ab und brachte die Saints nur 17 Yards vor der Rams-Endzone in Ballbesitz, der allerdings erneut nur ein Field Goal einbrachte. Zwar fand Quarterback Drew Brees am Ende des ersten Viertels doch noch mit Tight End Garrett Griffin einen Abnehmer in der gegnerischen Endzone, statt möglicher 21 Punkte standen allerdings „nur“ 13 auf dem Konto der Saints.

Rams retten sich in die Halbzeit

Vor der Halbzeit brachten die Gäste aus Los Angeles zunächst nur ein Field Goal zu Stande, konnten dann aber in den letzten Minuten der ersten Halbzeit mit nur 8 Spielzügen 68 Yards überbrücken. Ausgerechnet Ex-Saint Brandon Cooks sorgte mit einem gefangenen Pass für 36 Yards Raumgewinn und bereitete damit Todd Gurleys Touchdown-Lauf vor. Das defensiv geprägte Spiel, in dem beide Offensiven in der ersten Hälfte jeweils unter 200 Yards blieben, ging mit einem für die Rams schmeichelhaften 10:13 in die Halbzeit.

Auch im zweiten Spielabschnitt blieben die Offensivstars mit wenigen Ausnahmen vergleichsweise blass. New Orleans Allzweckwaffe Taysom Hill lief für sechs Punkte in die Rams-Endzone, Los Angeles antworteten kurz darauf mit einem Touchdown-Pass auf Tyler Higbee. Im vierten Viertel wurde lediglich durch Field Goals gepunktet. Nur 19 Sekunden vor Spielende glich Greg Zuerlein mit seinem dritten Field Goal des Abends aus 48 Yards das Spiel zum 23:23 aus und rettete die Rams in die Verlängerung.

Zuerlein sorgt für die Entscheidung

Die Stimmung im Superdome spitzte sich zu, die Anhänger der Saints feierten den gewonnenen Münzwurf und Vorteil des ersten Angriffsrechts frenetisch. Sekunden später kippte die Stimmung, als Drew Brees' Pass abgefangen wurde und die Rams in Ballbesitz brachte. Der Turnover machte die nächsten erzielten Punkte spielentscheidend.

Die Rams konnten sich auf 57 Yards der Saints-Endzone nähern. Zwar sind die Verhältnisse für Kicker im überdachten Stadion der Saints optimal, dennoch war die Entscheidung für den möglicherweise spielentscheidenden Kick eine eher gewagte. Greg Zuerlein gelang es den Ball mittig mit genug Kraft zu treten und damit Los Angeles zum Super Bowl in Atlanta zu schießen.

