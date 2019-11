San Francisco 49ers - "langweilig" und ungeschlagen

Schaut man auf die Top-Statistiken der NFL -Spieler in Sachen geworfene Yards, gelaufene Yards oder gepasste Yards und dann gleichzeitig auch auf die Defensiv-Werte in Sachen Tackles, Interceptions oder Sacks, sucht man einen Spieler der San Francisco 49ers dort unter den Top-Platzierungen vergebens.

Team ohne Stars

Bei den Team-Statistiken ist das anders. Platz zwei bei den offensiv gelaufenen Yards pro Spiel, zudem Platz eins in der Defensivwertung der insgesamt zugelassenen Yards und gleichzeitig auch das beste Team gegen das Passspiel. Und - die wichtigste Statistik: 8:0 Siege. Das einzige ungeschlagene Team der Liga spielt im Levi's Stadium und ist inzwischen auch ein legitimer Anwärter auf den Einzug in den Super Bowl.

Das ist aus mehreren Gründen besonders bemerkenswert. Einer ist sicherlich, dass die Franchise, die seit 2017 von Coach Kyle Shanahan trainiert wird, seit fünf Saisons kein Playoff-Spiel mehr bestritten hat. Ein anderer ist, dass es dem Team an einem echten Superstar mangelt. Die anderen Teams, die von der Bilanz und der Saisonperformance her zum Titelkandidaten taugen, haben allesamt mindestens einen: Tom Brady, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Russell Wilson usw.

Starkes Laufspiel - und Zuverlässigkeit

Was auffällt: Die genannten Superstars sind allesamt Quarterbacks (auch wenn es natürlich noch viele andere Topspieler wie die Receiver Michael Thomas oder Tyler Lockett und Defensiv-Akteure wie Blake Martinez oder Bobby Wagner in diesen Teams gibt). Dass die Position des "Spielmachers" eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste im Football überhaupt ist, ist keine neue Erkenntnis. Sucht man San Franciscos Quarterback Jimmy Garoppolo aber in den Statistik-Listen der Liga, muss man für die meisten wichtigen Werte eher am unteren Ende schauen. Yards pro Spiel, spektakuläre Pässe über 40 Yards, Touchdowns - nirgendwo ist "Jimmy G" auch nur nahe der Spitzenplätze zu finden.

In einer Kategorie dann aber doch: Nur zwei Starting-Quarterbacks bringen den Ball so zuverlässig zum Mitspieler wie der 28-Jährige. 70,8 Prozent seiner Pässe landen bei seinen Teamkollegen. Das liegt sicherlich auch daran, dass die 49ers extrem auf ihr Laufspiel setzen und Garoppolo nur sehr selten wirklich zum Pass greifen muss. Bei den durchschnittlichen Passversuchen pro Spiel liegt er auf Rang 31. Das Laufspiel funktioniert indes hervorragend. Die Running Backs Matt Breida, Tevin Coleman und Raheem Mostert haben allesamt über 300 Yards auf ihrem Konto. Dieses Trio ist in der Liga unerreicht - und für Gegner maximal unangenehm, weil es als Kollektiv so gefährlich und unausrechenbar ist.

Erdrückende Defense - Vorbild: New England?

Das Kollektiv ist es, mit dem die 49ers bestechen. In der Defensive gibt es zudem in Rookie Nick Bosa, der wohl Defensive Rookie of the Year werden wird, Cornerback Richard Sherman und Linebacker Kwon Alexander durchaus ein paar "Kaliber". Bosa und Alexander sind zudem beide noch jung und dürften noch einige Jahre sehr gute Rollen in der NFL spielen. Starpotenzial gibt es hier durchaus. Der deutsche Mark Nzeocha gehört zwar nicht zu den Topleuten in der Defensive, ist aber mit einer Interception und fünf Tackles in dieser Spielzeit zumindest ab und an auch involviert.

Coach Shanahan hat es geschafft, ein "System" um einen Quarterback zu basteln, dessen Stärke die Zuverlässigkeit ist und zudem eine knallharte Defensive etabliert. Das klingt alles irgendwie nach den New England Patriots, die ja das dominante Team der vergangenen Dekade sind. Tatsächlich hat Garoppolo zwischen 2014 und 2017 ja auch in New England von Brady und Trainer Bill Belichick gelernt und tatsächlich waren die Patriots bei all ihrer Dominanz ja auch nicht zwingend ein wirklich spektakuläres Team.

Teams, die mit einer erdrückenden Defense in den Super Bowl kamen und ihn auch gewannen, gab es auch neben den Patriots in der jüngeren Vergangenheit. Die Denver Broncos 2015 sind so ein Beispiel. Sind die 49ers das nächste? So weit ist es noch lange nicht. Erst einmal müssen die Playoffs gesichert werden. Das ist angesichts der bisherigen Performance sehr wahrscheinlich, aber auch noch nicht sicher.

Hartes Restprogramm

Das Programm der nächsten Wochen hat es in sich: Zuerst geht es am Montag (11.11.201/Ortszeit) gegen den Division-Rivalen Seattle, gegen den San Francisco sein bisher letztes Playoff-Spiel im Finale der NFC mit 23:17 verlor. Danach warten die unberechenbaren Arizona Cardinals und dann die Titelaspiranten Green Bay, Baltimore, New Orleans - dann die Atlanta Falcons und Division-Rivale Los Angeles Rams - und im letzten Spiel der Regular Season wieder die Seattle Seahawks.

Sollten die 49ers aus diesen Spielen aber mit nur maximal zwei Niederlagen hervorgehen, dürften sie absolut für die Playoffs gerüstet sein - Bosa und Co. werden gegen diese offensivstarken Teams auf Herz und Nieren geprüft werden. Das hat dann schon Playoff-Charakter. Auch deshalb schaut die ganze Liga gespannt auf das Montagsspiel. Gegen MVP -Kandidat Russell Wilson fand man schon 2014 bei der 17:23-Niederlage kein Mittel. Damals wurde ein Pass von 49ers-Quarterback Colin Kaepernick in der letzten Sekunde so gerade noch von Richard Sherman abgeblockt. Immerhin: Das kann diesmal nicht passieren. Sherman spielt ja mittlerweile für San Francisco.

Stand: 11.11.2019, 07:00