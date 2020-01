Die Amerikaner können nur groß. Vor allem, wenn es um American Football geht. Miami steht in diesen Tagen stellvertretend für die gesamten Vereinigten Staaten kopf. Da rücken selbst innenpolitische Themen in den Hintergrund. Keine Ecke, an der nicht die römische Zahl LIV zu sehen ist. Kein Plakat, das nicht damit wirbt, exklusiver Sponsor des weltweit größten Einzelsportereignisses zu sein. Große Burger, große Pizza, großes Bier. Im Süden Floridas gibt es nur ein Thema: Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers - Super Bowl. Und die Medien füttern das gigantische Interesse der Fans nach Neuigkeiten und Geschichten.

Garappolo, Kelce, Bosa, Mahomes - die großen Storys vor dem Finale

Die ganz großen Stories werden vor dem Super Bowl gesucht, gefunden und dann erzählt. Die Geschichte um Niners-Quarterback Jimmy Garoppolo, der aus dem Schatten seines alternden Lehrmeisters Tom Brady tritt, die Story von Travis Kelce, dem kaum zu stoppenden Tight End der Chiefs oder die von Nick Bosa, der die genialen Geschicke von Patrick Mahomes stoppen soll. Apropos Mahomes: Der Quarterback aus Kansas City ist wohl die größte aller Geschichten in der US-Profiliga NFL.

Mahomes, 24 Jahre, ist das konstante Kontrollcenter der Kansas City Chiefs. Denker, Lenker, kreativer Freigeist. Ein aufkeimender Star – bald vielleicht Superstar. Bei der Opening Media Night, der offiziellen Eröffnung der Super-Bowl-Woche, war Mahomes am Montag der begehrteste Interviewpartner.

Miamis Sonne erst nach dem Super Bowl

Dem Quarterback ist die Freude anzulsehen. Und seit dem Abend im Convention Center wurde es nicht weniger. Für die Spieler beginnt der Super Bowl mit einem Medien-Marathon. Eine Pressekonferenz jagt die nächste, fast täglich gibt es Termine mit Journalisten und Sponsoren, dazwischen Training, Videoanalysen, Autogrammstunden und Regeneration. Die Sonne in Miami genießen? Das können die beiden Teams frühestens ab kommenden Montag (03.02.2020), wenn der Gewinner dekoriert ist.

Wettanbieter haben Kansas City als Favoriten auf die Vince-Lombardi-Trophy ausgemacht. Ebenso sehen es die Sportromantiker. Während San Francisco schon fünf Mal den Titel nach Kalifornien holen konnte, stehen die Chiefs zum ersten Mal seit 50 Jahren im Finale. Damals schlugen sie die Minnesota Vikings in New Orleans mit 23:7.

Mahomes - locker lobend

Patrick Mahomes werde "sein Bestes geben“, Kansas City die zweite Trophäe zu schenken. Das versprach der Quarterback gewohnt locker, aber auch fokussiert. Verschmitztes Lächeln, obenrum stilsicher in einem engen schwarzen T-Shirt, untenrum hinter dem Podest: kurze Hose und Sportschuhe: So stellte sich Mahomes erneut der Medienrunde, diesmal in einem Luxushotel im kleinen Städtchen Aventura, 20 Kilometer nördlich von Downtown Miami. Dabei wird er nicht müde, immer wieder seine Trainer zu loben, die Organisation, für die er aufläuft, sein Team und die Spieler, die ihm den Rücken freihalten. Denn so kann er das Spiel lenken, die Offense der Chiefs orchestrieren.

"Er ist super talentiert und sehr gefährlich für uns“ , sagt Mark Nzeocha, deutscher Defense-Spieler im Trikot der 49ers gegenüber sportschau.de. Maholmes sei unberechenbar, kreativ und vielseitig. "Er hat eine großartige Armstärke und wir müssen dazu auch noch auf sein Laufspiel aufpassen.“ Nicht umsonst sei Mahomes im vergangenen Jahr zum MVP, zum besten Spieler der NFL, gewählt worden, so Nzeocha. Dabei gab es noch auf dem College Bedenken, Mahomes könne nicht in der NFL bestehen. Schlechtes Timing, zu risikoreich und mit vielen falschen Entscheidungen - so ging der Junge vom College Texas Tech in den Draft. Er landete in Kansas City.

Erst Zweifel, jetzt der "beste Quarterback der NFL"

"Er ist der beste Quarterback der NFL. Er zeigt es in jedem Spiel, Baby!“, lobte ihn sein Mitspieler Kelce unlängst. Doch was macht Mahomes zum besten Quarterback der Liga? Seine vermeintliche Schwäche aus dem College ist seine Superkraft. Er ist unberechenbar, fast wild und unkonventionell. Die Philosophie von Dirk Nowitzkis Mentor Holger Geschwindner, Basketball sei Jazz, passt auf Mahomes und seine Art zu spielen. Mahomes spielt American Football wie Jazz: mal schnell, stimmig und im Einklang mit seinen Recievern, mal spontan, beweglich und aus dem Takt.

Eine Szene aus dem AFC-Championship-Spiel gegen die Tennessee Titans ließ nicht nur Kenner mit der Zunge schnalzen.

Das neue Gesicht der NFL?

Der 24-Jährige kann ein Spiel lesen, sich anpassen, spontan Entscheidungen treffen und behält zudem die Nerven, wenn die Chiefs einem Rückstand hinterherlaufen.

Die Geschichte von Patrick Maholmes ist spannend und noch lange nicht zu Ende. Der Titelgewinn könnte ihn zum neuen Gesicht der NFL machen und damit nicht nur sportlich die Dynastie von Tom Brady, Aaron Rodgers und den anderen älteren Recken beenden. Er könnte der erste Quarterback in der Geschichte der NFL werden, der einen Meisterschaftsring an seinem Finger hat, noch bevor er 25 Jahre wird.

Stand: 30.01.2020, 11:07