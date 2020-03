Die New England Patriots müssen in Zukunft ohne ihren Star-Quarterback Tom Brady auskommen. Nachdem in den letzten Wochen vermehrt Gerüchte über einen möglichen Abschied laut geworden waren, hat der 42-jährige nun über Instagram bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag mit den "Pats" nicht verlängern wird.

Brady holte mit Headcoach Bill Belichick in zwanzig Jahren sechs Titel und wurde drei mal zum wertvollsten Spieler der Football-Liga, dem MVP, gekürt. "Es ist Zeit für mich, ein neues Kapitel in meinem Leben und meiner Karriere aufzuschlagen", verabschiedet er sich über Twitter und Instagram.

Zukunft noch unklar

Wo er seine Karriere fortführt, ist bislang nicht bekannt. Lange galten die Tennessee Titans, Los Angeles Chargers und die Tampa Bay Buccaneers als mögliche Anlaufstellen. Die Titans haben sich allerdings bereits für eine Verlängerung mit Ryan Tannehill entschieden. Für den gebürtigen Kalifornier wären die Chargers eine attraktive Anlaufstelle, um nach Hause zu kehren. Tampa Bay ist allerdings rein sportlich am flexibelsten, wenn es um die Anpassung an Bradys Spielstil geht. Bei der Suche nach einem neuen Team steht eines allerdings außer Frage: ein Titelgewinn muss ein realistisches Saisonziel bilden.

Stand: 17.03.2020, 14:08