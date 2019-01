NFL - Das bringen die Wild Card Games

Houston Texans (11 Siege, 5 Niederlagen) - Indianapolis Colts (10:6) (Sa. 22.35 Uhr, MEZ):

Die Texans sind als Dritter in der AFC gegen die Colts (6.) mit dem Heimrecht im Rücken auf dem Papier der leichte Favorit. Glasklar sind die Rollen hier aber definitiv nicht verteilt. Schon in der Regular Season gab es zwei Aufeinandertreffen, beide waren hauchdünn. In Indianapolis setzten sich die Texans mit 37:34 nach Verlängerung durch, in Houston gab es ein 24:21 für die Colts.

Auf der wichtigen Quarterbackposition stehen in Houstons Deshaun Watson und Colts-Spielmacher Andrew Luck zwei Spieler, deren starke Spielzeiten nach schweren Verletzungen nicht unbedingt auf diesem Niveau zu erwarten waren.

Vor allem Luck ist mit seinen 39 Touchdown-Pässen (zweitbester Wert der NFL ) der absolute Schlüsselspieler für die Colts. Der 29-Jährige kann sich aber auch auf seine hervorragende Offensive-Line verlassen: Nur 18 mal wurde er von den gegnerischen Defensiven "gesackt" und hat somit auch noch nicht so viel einstecken müssen. Watson auf der anderen Seite wurde 62 mal mit dem Ball zu Boden geworfen. Kein anderer Quarterback hat so viel auf die Socken bekommen wie der junge 23-Jährige, der den Ball oft auch etwas zu lange hielt. Wichtig wird auch sein, dass Houstons Running Back Lamar Miller (Knöchel) fit ist, bei den Colts muss Lucks Lieblings-Receiver T.Y. Hilton (ebenfalls Knöchel) auch auf die Zähne beißen.

Sportschau.de-Prognose: Es wird eine ganz enge Kiste. Wenn Miller bei Houston aber Vollgas geben kann - und einiges deutet darauf hin - setzen die Texans sich dank des Heimvorteils hauchdünn durch.

Dallas Cowboys (10:6) - Seattle Seahawks (10:6) (So. 02.15 Uhr, MEZ):

Das Duell zwischen zwei der statistisch gesehen schlechtesten Offensive-Lines der Liga wird möglicherweise auch genau durch diese Position entschieden. Schafft es die junge Seahawks-Line, die Cowboys-Defense und den starken Demarcus Lawrence von Quarterback Russell Wilson und vor allem auch den Running Backs, die ja ein Kernelement der Seahawks-Offense sind, fernzuhalten? Und auf der anderen Seite: Hält die Line der Cowboys gegen Frank Clark, Jarran Reed und Co., damit auch Running-Back-Jungstar Ezekiel Elliot genug Platz und Zeit für seine Läufe bekommt?

Zudem für das Spiel der Cowboys entscheidend: Kann Receiver Amari Cooper, der nach seinem Trade aus Oakland zunächst voll einschlug, zuletzt aber eher unauffällig agierte, wieder mehr Gefahr ausstrahlen? Cooper ist wichtig, damit das Passspiel von Dak Prescott von der gegnerischen Defensive auch beachtet wird und sich nicht alles auf Elliot konzentriert.

Sportschau.de-Prognose: Die überraschend starke Saison der Seahawks ist nocht nicht zu Ende: Ein knapper Erfolg über die Cowboys bringt den Super-Bowl-Champion von 2014 eine Runde weiter, weil die O-Line um Germain Ifedi und Co. über sich hinauswächst und gegen Lawrence weitestgehend hält.

Chicago Bears (12:4) - Philadelphia Eagles (9:7) (So. 19.05 Uhr, MEZ):

Ob die Brüder Grimm wohl Nick Foles ein Märchen gewidmet hätten? So ein bisschen fühlt man sich in Philadelphia nämlich momentan womöglich (mal wieder) wie im Märchenwald. Der Quarterback, der aktuell den verletzten Carson Wentz ersetzt, hat die Eagles im letzten Jahr als Final- MV P zum Titel geführt, musste dann aber wieder auf die Bank. In dieser Spielzeit übernahm er kurz vor Schluss der Regular Season erneut das Zepter und rettete dem Titelverteidiger die Saison und damit einhergehend die Teilnahme an den Play-offs auf den letzten Drücker.

Nun wartet dort aber mit den Bears und dem starken Khalil Mack eine der furchteinflößendsten Verteidigungsreihen der NFL. Zudem ist die Offense um Quarterback Mitchell Trubisky und die Running Backs Jordan Howard und Tarik Cohen ebenfalls vor allem in Sachen Laufspiel mindestens beachtenswert. Vor allem die gute Offensive-Line der Eagles bekommt da eine extrem harte Nuss, an der sich in dieser Saison schon einige Teams die Zähne ausgebissen haben.

Sportschau.de-Prognose: Auch in Grimms "Schneeweißchen und Rosenrot" erschlägt der Bär den bösen Zwerg und beendet das Märchen als Prinz und "Sieger". Erschlagen wird in Chicago zwar natürlich niemand, aber die Bears besiegen die Eagles dank ihrer herausragenden Defense und werden immer mehr zum ernsthaften Titelkandidaten.

Baltimore Ravens (10:6) - Los Angeles Chargers (12:4) (So. 22.40 Uhr, MEZ)

Eine hervorragende Defense, starke Special Teams und in Lamar Jackson (21) ein ganz junger, extrem beweglicher Rookie-Quarterback - eine ganz spannende Mischung ist das, die die Ravens da haben und mit der sie die letzten drei Saisonspiele alle gewinnen konnten. Eines davon mit 22:10 gegen den kommenden Gegner - die Chargers. Eine der am besten punktenden Offensivreihen bei nur zehn Punkten zu halten, war schon eine Leistung, die auch die Chargers selbst wohl nicht vergessen haben dürften. Ohne Weiteres wiederholen lässt sich so etwas aber natürlich aus Ravens-Sicht auch nicht.

Die Frage ist, ob LA-Quarterback Philip Rivers und Co. ihre Lehren aus der Niederlage gezogen haben. Das ist durchaus wahrscheinlich, talentiert genug ist das Team von Anthony Lynn definitiv. Dass Jackson auf der anderen Seite eben noch ein Rookie ist, ist rein historisch gesehen in den Play-offs ein Nachteil für Baltimore. Eine hervorragende Defense, starke Special Teams und ein laufendes "Momentum" sind in dieser Gleichung eben auch nicht zu verachten.

Sportschau.de-Prognose: Es wird wild, es wird unberechenbar - und genau das sind die Spiele, in denen die Ravens auftrumpfen. Mit ihrem Running Game halten sie die Chargers-Offense lange vom Feld und schicken sie mit der Defense auch ab und an zeitig wieder runter. Trotz schlechterer Bilanz in der Saison ist es Baltimore, das in die nächste Runde einzieht.

Stand: 04.01.2019, 13:05