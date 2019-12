Die Texans siegten am Sonntag (15.12.2019) mit 24:21 (14:0) in Tennessee und haben in der AFC South jetzt einen Sieg mehr auf dem Konto als die Titans und sind zudem im direkten Vergleich vorn. Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass die Texans als Division-Sieger in die Playoffs einziehen werden.

Tannehill erst am Ende stark

Beide Teams hatten zu Beginn der Partie Schwierigkeiten in der Red Zone, gerade bei den Titans ist das seit Ryan Tannehill als Quarterback agiert, doch eher ungewöhnlich. Zwei Touchdown-Pässe von Houstons Quarterback Deshaun Watson auf Kenny Stills sorgten für eine 14:0-Führung nach dem zweiten Viertel. Die Titans zeigten aber Comeback-Qualitäten und kämpften sich wieder heran. Auch, weil Tannehill jetzt aufwachte und unter anderem selbst einen Rushing-Touchdown erzielte. Die Zeit reichte den Titans dann aber am Ende nicht mehr ganz, um auch die letzten drei Punkte noch aufzuholen.

Patriots definitiv dabei

Die New England Patriots stehen jetzt auch rechnerisch definitiv in den Playoffs. Dabei hatten Tom Brady und Co. größere Startschwierigkeiten gegen das schwächste Team der Liga, die Cincinnati Bengals. Mit 7:10 lag die Patriots hinten, zur Halbzeit führten sie immerhin 13:10. Dann fand aber die starke Defense New Englands zu ihrem Spiel. Gleich viermal fing sie Pässe von Bengals-Quarterback Andy Dalton ab. So hatte das Team aus Boston dann keine Schwierigkeiten mehr, den Sieg souverän nach Hause zu fahren.

Green Bay und Seattle holen wichtige Siege

Unmittelbar vor dem Playoff-Einzug stehen die Green Bay Packers und die Seattle Seahawks. Green Bay gewann gegen die Chicago Bears mit 21:13, das Team aus Wisconsin (11:3 Siege) führt die NFC North an und ist sicher in der Postseason dabei, sollten die Los Angeles Rams am späteren Sonntag bei den Dallas Cowboys verlieren. Seattle (11:3) setzte sich bei den Carolina Panthers 30:24 durch und darf nun ebenfalls nach Arlington schauen: Eine Niederlage der Rams bei den Cowboys bedeutet auch für die Seahawks das Playoff-Ticket. Auch eine Pleite der Minnesota Vikings bei den Los Angeles Chargers würde für Seattle bereits alles klar machen.

rt/sid | Stand: 15.12.2019, 22:29