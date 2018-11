Die Rams um Quarterback Jared Goff gewannen das Offensivspektakel mit 54:51. Dabei warf Goff vier Touchdown-Pässe, Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes sogar sechs. Erstmals in der NFL -Geschichte erzielten zwei Teams jeweils mehr als 50 Punkte.

Mit 105 Zählern war die Begegnung zudem das Spiel mit den drittmeisten Punkten in der NFL-Historie (Rekord: 113, New York Giants gegen Washington Redskins, 1966). "Es war unglaublich, einfach nur unglaublich. Vier Viertel absolutes Offensivspektakel und ein denkwürdiges Spiel für alle Beteiligten" , sagte Goff, der neben seinen vier Touchdown-Pässen einmal selbst den Weg in die Endzone fand.