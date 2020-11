In einem Spiel mit wechselnder Führung behielt Pittsburgh am Sonntag (01.11.2020) mit 28:24 die Oberhand und holte im siebten Spiel den siebten Sieg. Baltimore kassierte die zweite Saison-Niederlage.

Gleich beim ersten Angriff warf Baltimores Star-Quarterback Lamar Jackson dem Gegner den Ball in die Hände. Robert Spillane lief den abgefangenen Ball zum "Pick Six" in die Endzone der Ravens. 54 Sekunden waren da gerade einmal gespielt und für Jackson war es der erste Interception-Touchdown seiner Karriere.

Jackson mit Fumble und Touchdown -Pass

Auch im zweiten Drive geriet Jackson unter Druck und produzierte einen Fumble. Die Ravens konnten den Ball aber sichern und mit einem starken Pass und einem weiteren Pass in die Endzone auf Miles Bookyin sorgte Baltimores Spielmacher für den Touchdown und den Ausgleich.

Kurz darauf mussten die Gastgeber gleich zwei Rückschläge verkraften, weil sich aus der Offensive-Line mit Tyre Phillips und Ronnie Stanley Leistungsträger verletzten und nicht weitermachen konnten. Trotzdem hatte Baltimore weiter die besseren Offensivmomente.

Roethlisberger kommt spät in Fahrt

Jackson brachte die Ravens schließlich Mitte des zweiten Viertels mit einem Lauf nah an die Endzone. Mit einem kurzen Rush besorgte Gus Edwards die Führung zum 14:7, die Kicker Justin Tucker mit einem Treffer aus 51 Yards zur 17:7-Pausenführung ausbaute.

Pittsburghs Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger kam im ersten Durchgang kaum zum Zug, warf für nur knapp über 20 Yards. Doch in Durchgang zwei wendete sich das Blatt. Jackson produzierte zwei weitere Turnovers für die Ravens und Roethlisberger fing an, warm zu laufen.

Spannende Schlussphase

Zunächst schickte er Eric Ebron mit einem Pass über 18 Yards zum Touchdown in die Endzone. Und einen Angriff über zehn Spielzüge brachte schließlich James Conner aus einem Yard zur 21:17-Führung über die Linie. Der letzte Durchgang begann mit einem spektakulären Pass von Jackson über 39 Yards auf Devin Duvernay. Wenig später lagen die Ravens wieder in Führung, als Marquise Brown einen kurzen Jackson-Pass in der Endzone fing.

Doch Roethlisberger konterte noch einmal, sah Chase Claypool in der Endzone und es stand 28:24 für die Steelers. In einem letzten hektischen Drive nach einem Punt der Steelers hatte Baltimore acht Sekunden vor Schluss noch einen Versuch, doch einen langen Passversuch in die Endzone blockte die Steelers-Defensive ab.

Saints besiegen die Bears knapp

Auf dem Papier war die Begegnung zwischen den New Orleans Saints und den Chicago Bears ein Spitzenspiel, auf dem Feld sah nicht immer alles wirklich überzeugend aus, was die Kontrahenten sich am späten Sonntagabend gegenseitig zu bieten hatten. Am Ende setzten sich die Saints um Quarterback-Routinier Drew Brees mit 26:23 nach Verlängerung durch. Brees war mit zwei Touchdown-Pässen bei keiner Interception und insgesamt 280 Yards einer der besten Spieler auf dem Platz.

Einen ebenfalls hauchdünnen und etwas überraschenden Sieg konnten die Denver Broncos gegen die Los Angeles Chargers verbuchen. Mit 31:30 gewannen die Broncos dank eines starken letzten Viertels, das sie mit 21:6 für sich entschieden, und stehen nun bei drei Siegen und vier Niederlagen. Die Chargers mit Rookie-Quarterback Justin Herbert, der sich neben drei Touchdown-Pässen auch zwei Interceptions leistete, stehen 2-5.

Seahawks weiter auf Kurs

Ganz klar auf Playoff-Kurs weiterhin: Die Seattle Seahawks. Im Aufeinandertreffen mit Division-Rivale San Francisco 49ers hatten die Seahawks drei Viertel lang die Partie im Griff, ehe der letztjährige Super-Bowl-Teilnehmer noch einmal etwas verkürzen konnte. Das 37:27 gefährdete San Francisco, das früh auf den wieder verletzten Quarterback Jimmy Garoppolo verzichten musste, letztendlich nicht mehr. Gerade gegen die Verbindung aus Quarterback Russell Wilson und Receiver D.K. Metcalf hatten die 49ers kein Mittel. Wilson warf insgesamt vier Touchdowns (keine Interception), zwei davon fing Metcalf.

Die Krise der vor der Saison hoch gehandelten Dallas Cowboys hält weiter an. Auch gegen die bisher in dieser Spielzeit ebenfalls nicht überzeugenden Philadelphia Eagles konnten Ezekiel Elliott und Co. nicht gewinnen. Mit 9:23 unterlag Dallas mit seinem dritten Quarterback Ben DiNucci den Eagles und hat damit seine Chancen auf den Division-Sieg in der schwachen NFC East weiter gesenkt. Die Cowboys stehen bei 2-6, die Eagles auf Rang eins bei 3-4. Dabei hatte auch Philadelphia seine Probleme, Quarterback Carson Wentz leistete sich zwei Interceptions, doch die Cowboys-Offense war nicht in der Lage, aus den entstandenen Feldpositionen Zählbares herauszuholen.

Tagovailoa lässt Miami jubeln

In seinem ersten Profi-Auftritt holte der hoch gehandelte Rookie-Quarterback Tua Tagovailoa mit den Miami Dolphins beim 28:17 gegen die mit 5:1-Siegen gestarten Los Angeles Rams gleich einen Sieg. Beim ersten Angriff produzierte der Erstrunden-Pick aber direkt einen Strip-Sack und brachte den Gegner in Ballbesitz.

Wenig später gingen die Rams mit dem ersten Touchdown des Spiels auch in Führung. Doch Tagovailoa brachte die Gastgeber mit dem Schlusspfiff des ersten Viertels wieder ins Spiel - mit einem kurzen Pass auf DeVante Parker zu dessen ersten Karriere-Touchdown.

Zwei lange Läufe der Dolphins

Mit zwei spektakulären Läufen gingen die Dolphins im zweiten Viertel in Führung. Zunächst lief Andrew van Ginkel nach einer Fumble-Recovery über 78 Yards in die Endzone. Und kurz darauf brachte Jakeem Grant einen Punt aus 88 Yards ins Ziel. Der dritte Touchdown in Folge brachte Miami mit 28:7 in Führung. Die Rams kamen mit einem Field Goal und einem Touchdown noch auf elf Punkte ran, aber am Erfolg der Dolphins konnten sie nichts mehr ändern.

Durch den Premieren-Sieg von Tagovailoa verbesserten die Dolphins ihre Bilanz auf 4:3 und ihre Allzeit-Bilanz gegen die Rams auf 12:2.

Patriots -Krise geht weiter

Die New England Patriots stecken dagegen weiter in der Krise. Beim 21:24 bei den Buffalo Bills kassierten die Patriots die vierte Niederlage in Folge. Ein Fumble im letzten Spielzug beendete die letzte Chance der Gäste auf einen Sieg. Mit einer Bilanz von 2:5 werden die Patriots voraussichtlich nach elf Jahren zum ersten Mal wieder die Playoffs verpassen.

Keine Probleme hatte Titelverteidiger Kansas City Chiefs gegen die sieglosen New York Jets. Nach dem 35:9 haben die Chiefs 7:1 Siege. Quarterback Patrick Mahomes warf für überragende 416 Yards und sorgte für fünf Touchdowns.

Beim überraschenden 28:22 der Minnesota Vikings bei den mit 5:1-Siegen gestarteten Green Bay Packers erzielte Running Back Dalvin Cook alle vier Touchdowns für die Vikings.

mit rt | Stand: 02.11.2020, 07:34